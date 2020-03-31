Шашлыки в квартире, бар в гараже. Как люди развлекаются в самоизоляции

По всему миру люди уже не первую неделю сидят дома в самоизоляции из-за коронавируса, и многим уже надоело целыми днями смотреть сериалы. Если вы не работаете из дома, то посмотрите, как разнообразить эти неоднозначные каникулы. Юга.ру собрали в соцсетях идеи, как можно по-новому заниматься спортом, играть в азартные игры и жарить шашлыки в квартире без нарушения законов, выступать перед многотысячной публикой и ходить на концерты, придумывать активности для домашних животных и отмечать дни рождения в барах. Да, все это — не нарушая карантин!

Это, например, вариант, как провести солнечные выходные, если очень хочется на шашлыки, но пока нельзя:

А так можно поддерживать спортивную форму, даже если у вас нет беговой дорожки:

Ненавидите чат с соседями и соскучились по простому общению? Хорошо, что все еще существуют маркеры и бумага, так что можно узнать, как зовут соседского кота (конкретно этого — Уолтер).

In other news... the cat over the road is called Walter pic.twitter.com/loIHA2J4mH — Sian Cosgrove (@sian_cosgrove) March 29, 2020

Дома даже можно ходить в бар — все зависит от вашей фантазии. А еще припасов и актерского таланта ваших родителей или друзей, с которыми вы живете.

Этому парню исполнилось 21, но из-за карантина он не смог пойти в бар на свой день рождения.



Поэтому его родители разыграли настоящий спекталь с фейсконтролем и барменом в собственном гараже. pic.twitter.com/RXMKiQ0zKz — Лучшие гифки (@gifsvideo) March 27, 2020

Устраивать концерты и «ходить» на чьи-то выступления тоже можно, не выходя из дома. Платят за них, кстати, не деньгами, а лайками в трансляции. Вот так прошел в инстаграме концерт Леонида Агутина, на который «пришли» более 20 тыс. зрителей.

Не хватает адреналина от азартных игр? Тоже поправимо, если вы успели закупить достаточно туалетной бумаги. Хорошо, что этого добра сейчас точно у всех хватает.

Не забываем, что питомцам тоже может быть скучно. А туалетная бумага, как мы помним, у всех сейчас в избытке.

Вариант с котиками тоже есть:

Кстати, в Краснодаре балконные вечеринки начались еще до введения официального карантина!