Шашлыки в квартире, бар в гараже. Как люди развлекаются в самоизоляции

Краснодарский край, Вся Россия, В мире
Юга.ру

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  • © Фото cottonbro с сайта pexels.com

По всему миру люди уже не первую неделю сидят дома в самоизоляции из-за коронавируса, и многим уже надоело целыми днями смотреть сериалы. Если вы не работаете из дома, то посмотрите, как разнообразить эти неоднозначные каникулы.

Юга.ру собрали в соцсетях идеи, как можно по-новому заниматься спортом, играть в азартные игры и жарить шашлыки в квартире без нарушения законов, выступать перед многотысячной публикой и ходить на концерты, придумывать активности для домашних животных и отмечать дни рождения в барах. Да, все это — не нарушая карантин!

Это, например, вариант, как провести солнечные выходные, если очень хочется на шашлыки, но пока нельзя:

@jenia_ti

Сижу, карантиню🍷🥓🥩 Ну а вы там чем маетесь?🤪 #карантин #карантин2020 #шуткиза300 #хочуврек #хочувтоп #тикиток #рек #рекомендации #топ #humor #joke

♬ Originalton - alexpreview

А так можно поддерживать спортивную форму, даже если у вас нет беговой дорожки:

@antondotsenko8

Планирую и на карантине заниматься спортом 😂 #коронавирус #карантин #коронаtime

♬ оригинальный звук - antondotsenko8

Ненавидите чат с соседями и соскучились по простому общению? Хорошо, что все еще существуют маркеры и бумага, так что можно узнать, как зовут соседского кота (конкретно этого — Уолтер).

Дома даже можно ходить в бар — все зависит от вашей фантазии. А еще припасов и актерского таланта ваших родителей или друзей, с которыми вы живете.

Устраивать концерты и «ходить» на чьи-то выступления тоже можно, не выходя из дома. Платят за них, кстати, не деньгами, а лайками в трансляции. Вот так прошел в инстаграме концерт Леонида Агутина, на который «пришли» более 20 тыс. зрителей.

Не хватает адреналина от азартных игр? Тоже поправимо, если вы успели закупить достаточно туалетной бумаги. Хорошо, что этого добра сейчас точно у всех хватает.

@pancakes_with_poppy_seed

Red Bull мне пожалуйста) #redbull #врек #топ #foryou #туалетнаябумага #toiletpaper #paper #вреках #карантин #лжефразы #явреках

♬ Another Brick in the Wall - The Perception

Не забываем, что питомцам тоже может быть скучно. А туалетная бумага, как мы помним, у всех сейчас в избытке.

@toby.is.frenchie

That's why people buy so much TP! For TikTok challange... 😁🧻🧻 #fyp #foryou #foryoupage #challenge #tiktok #toiletpaper #frenchie #dogsoftiktok 🐾💥

♬ Lottery - K Camp

Вариант с котиками тоже есть:

@pabloycarol

Me quedé sin papel 😂 #papelhigienico #toiletpaper #gato #kitten #kitty #cat #gatito #tp #kitchen #salto #jump #parati #cocina #challenge #reto #gata

♬ original sound - callenschaub

Кстати, в Краснодаре балконные вечеринки начались еще до введения официального карантина!

Если ваши вечеринки на самоизоляции веселее, активнее и громче, присылайте нам фото и видео (но только цензурные), а мы добавим их в нашу очередную карантинную подборку.
Ждем сообщений в вотсапе: +7 (996) 409-57-88 или в нашем телеграм-боте обратной связи: @yuga_feedbackbot.

Карантин Коронавирус Социальные сети

Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.

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