Шашлыки в квартире, бар в гараже. Как люди развлекаются в самоизоляции
По всему миру люди уже не первую неделю сидят дома в самоизоляции из-за коронавируса, и многим уже надоело целыми днями смотреть сериалы. Если вы не работаете из дома, то посмотрите, как разнообразить эти неоднозначные каникулы.
Юга.ру собрали в соцсетях идеи, как можно по-новому заниматься спортом, играть в азартные игры и жарить шашлыки в квартире без нарушения законов, выступать перед многотысячной публикой и ходить на концерты, придумывать активности для домашних животных и отмечать дни рождения в барах. Да, все это — не нарушая карантин!
Это, например, вариант, как провести солнечные выходные, если очень хочется на шашлыки, но пока нельзя:
@jenia_ti
Сижу, карантиню🍷🥓🥩 Ну а вы там чем маетесь?🤪 #карантин #карантин2020 #шуткиза300 #хочуврек #хочувтоп #тикиток #рек #рекомендации #топ #humor #joke♬ Originalton - alexpreview
А так можно поддерживать спортивную форму, даже если у вас нет беговой дорожки:
@antondotsenko8
Планирую и на карантине заниматься спортом 😂 #коронавирус #карантин #коронаtime♬ оригинальный звук - antondotsenko8
Ненавидите чат с соседями и соскучились по простому общению? Хорошо, что все еще существуют маркеры и бумага, так что можно узнать, как зовут соседского кота (конкретно этого — Уолтер).
In other news... the cat over the road is called Walter pic.twitter.com/loIHA2J4mH— Sian Cosgrove (@sian_cosgrove) March 29, 2020
Дома даже можно ходить в бар — все зависит от вашей фантазии. А еще припасов и актерского таланта ваших родителей или друзей, с которыми вы живете.
Этому парню исполнилось 21, но из-за карантина он не смог пойти в бар на свой день рождения.— Лучшие гифки (@gifsvideo) March 27, 2020
Поэтому его родители разыграли настоящий спекталь с фейсконтролем и барменом в собственном гараже. pic.twitter.com/RXMKiQ0zKz
Устраивать концерты и «ходить» на чьи-то выступления тоже можно, не выходя из дома. Платят за них, кстати, не деньгами, а лайками в трансляции. Вот так прошел в инстаграме концерт Леонида Агутина, на который «пришли» более 20 тыс. зрителей.
Не хватает адреналина от азартных игр? Тоже поправимо, если вы успели закупить достаточно туалетной бумаги. Хорошо, что этого добра сейчас точно у всех хватает.
@pancakes_with_poppy_seed
Red Bull мне пожалуйста) #redbull #врек #топ #foryou #туалетнаябумага #toiletpaper #paper #вреках #карантин #лжефразы #явреках♬ Another Brick in the Wall - The Perception
Не забываем, что питомцам тоже может быть скучно. А туалетная бумага, как мы помним, у всех сейчас в избытке.
@toby.is.frenchie
That's why people buy so much TP! For TikTok challange... 😁🧻🧻 #fyp #foryou #foryoupage #challenge #tiktok #toiletpaper #frenchie #dogsoftiktok 🐾💥♬ Lottery - K Camp
Вариант с котиками тоже есть:
@pabloycarol
Me quedé sin papel 😂 #papelhigienico #toiletpaper #gato #kitten #kitty #cat #gatito #tp #kitchen #salto #jump #parati #cocina #challenge #reto #gata♬ original sound - callenschaub
Кстати, в Краснодаре балконные вечеринки начались еще до введения официального карантина!
Отжигает pic.twitter.com/cJlVSCJstz— штирлиц (@maxvonshtir) March 28, 2020
Если ваши вечеринки на самоизоляции веселее, активнее и громче, присылайте нам фото и видео (но только цензурные), а мы добавим их в нашу очередную карантинную подборку.
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