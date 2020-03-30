В Сочи число туристов снизилось в два раза из-за закрытых гостиниц

В Сочи 30 марта из-за распространения коронавирусной инфекции число туристов снизилось более чем в двое

На фоне ухудшения обстановки с коронавирусом в мире президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. После этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование. Кроме того, до 5 апреля будут закрыты госучреждения, торговые центры, кинотеатры, парки, а заведения общепита смогут работать только навынос.

Граждан попросили в течение выходной оставаться дома недели, мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов не приезжать на курорт. До 1 июня приостановили работу горнолыжные курорты Красной Поляны и отменили рейсы круизного лайнера «Князь Владимир». Несмотря на это, жители разных регионов России в начале больших выходных отправились на курорты Черноморского побережья, где их отказались заселять в гостиницы. Уже 29 марта власти Краснодарского края отчитались, что за сутки регион покинули почти 10 тыс. туристов.

По данным мэрии Сочи, к 30 марта количество отдыхающих на курорте снизилось с 52 тыс. человек (данные на конец прошлой недели) до 21 тыс. гостей. На ближайшее время запланирован выезд еще нескольких тысяч отдыхающих. «Это связано в первую очередь с запретом на работу всех средств размещения: отели, гостиницы и санатории не могут бронировать номера и заселять гостей до 1 июня», — уточнили 30 марта в пресс-службе мэрии курорта.

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Тем не менее, в городе остались нарушители повышенного режима профилактики распространения коронавируса. Мониторинговые группы мэрии выявили факты бронирования номеров через сайт Booking.com. Результаты мониторинга направили в федеральную антимонопольную службу и в городскую прокуратуру. В пресс-службе мэрии курорта обратили внимание, что 29 марта на автомобильном посту Магри начали разворачивать автобусы большой и малой вместимости, которые пытались проехать в город. Также внутри Сочи количество рейсов общественного транспорта сократили на 50%, а сервис Blablacar временно остановил свою деятельность.