В Адыгее и на Кубани закрыли все мечети
В Краснодарском крае и Адыгее мечети из-за коронавируса приостановили работу до 20 апреля
Такое решение 24 марта вынесло Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края из-за угрозы распространения коронавируса. В муфиятияте призывали мусульман отнестись к этому с понимаем и рекомендовали верующим совершать намаз дома. В случае изменения эпидемиологической ситуации решение могут изменить, об этом сообщат дополнительно.
Как не заразиться коронавирусом:
Напомним, ранее в республике решили не проводить пятничную проповедь, факультативные занятия, уроки, лекции и массовые мероприятия в мечетях. При этом храмы Адыгеи открыты и продолжают работать в обычном режиме при соблюдении норм профилактики, сообщили порталу Юга.ру в Майкопской и Адыгейской епархии.
«Вопрос о закрытии храмов в республике не поднимался. Но решение Священного синода РПЦ о работе в условиях угрозы коронавируса доведено до всех приходов. Мы также настоятельно рекомендуем прихожанам с признаками простудных заболеваний не посещать храмы, чтобы предотвратить возможное распространение вирусных инфекций», — добавили в епархии.
Как писали Юга.ру, с 23 марта в Адыгее приостановили свою работу кинотеатры и другие места массового скопления людей. В целом в республике не выявили зараженных коронавирусом, однако шесть больниц перевели в режим повышенной готовности.
11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Сейчас известно о 495 случаях заражения в России, пять из них зарегистрированы в Краснодарском крае. На момент публикации новости известно о 398,1 тыс. зараженных в мире. Умерли 17,2 тыс. человек, выздоровели 103,3 тыс. зараженных.
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