В Адыгее и на Кубани закрыли все мечети

Такое решение 24 марта вынесло Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края из-за угрозы распространения коронавируса. В муфиятияте призывали мусульман отнестись к этому с понимаем и рекомендовали верующим совершать намаз дома. В случае изменения эпидемиологической ситуации решение могут изменить, об этом сообщат дополнительно.

Напомним, ранее в республике решили не проводить пятничную проповедь, факультативные занятия, уроки, лекции и массовые мероприятия в мечетях. При этом храмы Адыгеи открыты и продолжают работать в обычном режиме при соблюдении норм профилактики, сообщили порталу Юга.ру в Майкопской и Адыгейской епархии.

«Вопрос о закрытии храмов в республике не поднимался. Но решение Священного синода РПЦ о работе в условиях угрозы коронавируса доведено до всех приходов. Мы также настоятельно рекомендуем прихожанам с признаками простудных заболеваний не посещать храмы, чтобы предотвратить возможное распространение вирусных инфекций», — добавили в епархии.