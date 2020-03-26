В Адыгее выявили первого пациента с подозрением на коронавирус
Экспресс-тест жителя Майкопа, прибывшего из Москвы, 25 марта показал положительный результат на коронавирус
Молодой человек при первых симптомах заболевания обратился к врачам, его изолировали и отработали круг лиц, контактировавших с ним, написал в инстаграме глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В минздраве республики уточнили, что мужчину госпитализировали в инфекционную больницу, где развернут госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией.
«Медработники контролируют состояние здоровья членов семьи молодого человека, они находятся в режиме самоизоляции», — рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Максим Коробко.
Сейчас в республике действует 81 мультидисциплинарная бригада для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Адыгее. Бригады проверяют граждан, вернувшихся из-за границы. В списках 2 тыс. 322 человека, которые с 1 марта 2020 года прибыли в республику из зарубежья. Под наблюдение уже взяли 522 человека, еще 143-х не было дома во время проверки.
Как писали Юга.ру, с 23 марта в Адыгее приостановили свою работу кинотеатры и другие места массового скопления людей. Шесть больниц республики перевели в режим повышенной готовности, а 24 марта закрыли все мечети.
11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Сейчас в России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, в Краснодарском крае — 9. На момент публикации новости известно о 472,1 тыс. зараженных в мире. Умерли 21,3 тыс. человек, выздоровели 114,8 тыс. зараженных.