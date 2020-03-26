В Адыгее выявили первого пациента с подозрением на коронавирус

Молодой человек при первых симптомах заболевания обратился к врачам, его изолировали и отработали круг лиц, контактировавших с ним, написал в инстаграме глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В минздраве республики уточнили, что мужчину госпитализировали в инфекционную больницу, где развернут госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией.

«Медработники контролируют состояние здоровья членов семьи молодого человека, они находятся в режиме самоизоляции», — рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Максим Коробко.

Сейчас в республике действует 81 мультидисциплинарная бригада для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Адыгее. Бригады проверяют граждан, вернувшихся из-за границы. В списках 2 тыс. 322 человека, которые с 1 марта 2020 года прибыли в республику из зарубежья. Под наблюдение уже взяли 522 человека, еще 143-х не было дома во время проверки.