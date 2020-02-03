Минздрав Адыгеи: Оснований для ажиотажного спроса на медицинские маски в республике нет

В Адыгее, по данным на начало февраля, не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, в аптеках нет дефицита медицинских препаратов и масок

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. К 3 февраля во всем мире коронавирусом заболело более 17 тыс. 389 человек, скончались 362 человека, вылечились 530 человек.

В конце января в Майкопе с подозрением на коронавирус госпитализировали девушку, но диагноз не подтвердился. 31 января стало известно, что в РФ у двух человек нашли новый вирус. В этот же день Россия закрыла свои границы с Китаем.

3 февраля министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков на планерном совещании членов кабмина республики доложил, что за январь в республике зарегистрировали 10 тыс. 207 случаев острых респираторных вирусных инфекций и 10 случаев гриппа. Показатель заболеваемости ниже уровня недельного эпидпорога на 46%.

«Несмотря на то, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидпорога, в республике наблюдается ажиотажный спрос на медицинские маски. Для этого нет оснований. Аптечная база создала необходимый запас масок», — заверил Меретуков.

Он также подчеркнул, что в республике усилили меры профилактики по предотвращению завозных случаев коронавируса. Для этого ведомство наладило информационное взаимодействие с правоохранительными органами, которые предоставляют сведения обо всех, кто побывал в Китае, а также граждан Китая, находящихся на территории республики. Сформированы бригады врачей, которые выезжают на дом к этим гражданам и проводят обследование, добавил Меретуков.