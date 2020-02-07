ФАС: Закупочные цены на маски в Адыгее выросли зимой в 15 раз

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала в Адыгее рост закупочных цен на медицинские маски. В минздраве республики говорят, что их запас по адекватной цене для аптечной сети региона обеспечен

По данным ФАС, в декабре-январе в Адыгее зафиксирован наибольший рост оптовых цен, по которым некоторые аптечные организации осуществляли закупку медицинских масок — 1566,7%. В ведомстве отметили, что с этим может быть связан также рост розничных цен.

В Росздравнадзоре по республике объяснили это ценами поставщиков из соседних регионов.

«Мы передали в ФАС, назвали поставщиков, которые находятся не у нас в Адыгее. У нас нет поставщиков оптовых. Мы зависим полностью от других регионов — Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край. И мы туда (в ФАС) дали информацию о том, что мы видели. Это и послужило поводом для начала расследования», — пояснил представитель ведомства агентству РИА «Новости».

Он уточнил, что сейчас ситуация другая: эти поставщики «уже ничего не предлагают, понимая, что будут какие-то разборки, они пропали». На рынке есть гораздо более выгодное предложение от других поставщиков.

Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков сообщил порталу Юга.ру, что в республике обеспечен запас медицинских масок по адекватной цене для аптечной сети региона. По его словам, в республике действует одна подведомственная аптечная база, которая является единственным оптовым поставщиком на территории Адыгеи. Сегодня на этом унитарном предприятии создан месячный запас медицинских масок по цене 1 рубль 20 копеек за штуку.

«По данным мониторинга, на сегодняшний день средняя цена на маски в аптеках в розничной торговле составляет 7 рублей. Вместе с тем выявлены единичные случаи завышения цен, которые связаны повышением оптовой цены у поставщиков, находящих за пределами республики», — отметил Меретуков.

Он также добавил, что дефицита масок в Адыгее нет. Во всех лечебно-профилактических учреждениях есть их запас, который постоянно пополняется. По данным оперативного мониторинга, в аптеках запас масок составляет 113 тыс. штук.

При этом министерство здравоохранения республики настоятельно рекомендует всем аптечным организациям делать надбавку на маски не более 10%.

В Адыгейском УФАС сообщили, что на данный момент в ведомство жалоб не поступало. Но по поручению ФАС России с 10 февраля начинается мониторинг аптечной сети республики. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры.