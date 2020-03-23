Роспотребнадзор рассказал, как правильно утилизировать использованные медицинские маски

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

23 марта пресс-служба Роспотребнадзора объяснила, что делать с использованными масками

Напомним, зимой россияне стали массово скупать в аптеках противовирусные препараты и медицинские маски из-за угрозы коронавируса, после того, как Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань. Например, в минздраве Адыгеи говорили, что оснований для ажиотажного спроса на медицинские маски в республике нет, однако закупочные цены на маски выросли зимой в 15 раз. А в Сочи в марте задумались об открытии производства медицинских масок.

Читайте также:

В пресс-службе Роспортребнадзора 23 марта рассказали, что делать с использованными масками.

«В домашних условиях использованную медицинскую маску необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро. Точно так же следует поступить и с использованными резиновыми одноразовыми перчаткам», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ведомства.

Читайте также:

Роспотребнадзор призвал носить маски всем: кто контактирует с зараженными людьми, кто сам заболел коронавирусом, и тем, у кого есть подозрение на инфекцию, сообщил телеканал «360».

На момент публикации новости известно о 351.7 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 100 тыс. выздоровевших и более 15.3 тыс. умерших. В России коронавирус диагностирован у 438 граждан.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Читайте также:

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Коронавирус Медицина Роспотребнадзор

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи к маю собираются установить светомузыкальный фонтан со скульптурами
На Кубани спасли беременную лошадь, которую засосало в ил
Мэр Краснодара предложил местным граффитистам закончить работу итальянского художника, который из-за пандемии не может приехать в РФ
На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам
В Музыкальном микрорайоне Краснодара планируют к маю пересадить деревья для строительства трамвайной линии
У главного архитектора Краснодара вышло большое интервью

Лента новостей

Статьи

«Спасет нас только взрыв»

Конспект большого интервью главного архитектора Краснодара Натальи Машталир

Статьи

Физкультура и лекции онлайн

Студенты рассказали про дистанционное обучение из-за коронавируса

Реклама на портале