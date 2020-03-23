Роспотребнадзор рассказал, как правильно утилизировать использованные медицинские маски

23 марта пресс-служба Роспотребнадзора объяснила, что делать с использованными масками

Напомним, зимой россияне стали массово скупать в аптеках противовирусные препараты и медицинские маски из-за угрозы коронавируса, после того, как Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань. Например, в минздраве Адыгеи говорили, что оснований для ажиотажного спроса на медицинские маски в республике нет, однако закупочные цены на маски выросли зимой в 15 раз. А в Сочи в марте задумались об открытии производства медицинских масок.

«В домашних условиях использованную медицинскую маску необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро. Точно так же следует поступить и с использованными резиновыми одноразовыми перчаткам», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ведомства.

В пресс-службе Роспортребнадзора 23 марта рассказали, что делать с использованными масками.

Роспотребнадзор призвал носить маски всем: кто контактирует с зараженными людьми, кто сам заболел коронавирусом, и тем, у кого есть подозрение на инфекцию, сообщил телеканал «360» .

На момент публикации новости известно о 351.7 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 100 тыс. выздоровевших и более 15.3 тыс. умерших. В России коронавирус диагностирован у 438 граждан.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)