Россияне стали массово скупать в аптеках противовирусные препараты и медицинские маски

13 февраля стало известно, что на прошлой неделе в России было куплено в 3,6 раза больше противовирусных препаратов, чем в то же время год назад

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» предоставил «Известиям» результаты данных по покупкам в аптеках.

Выяснилось, что граждане купили в 3,6 раза больше противовирусных лекарств, чем обычно. Также аналитики обратили внимание на рост продаж иммуномодуляторов. Их на прошлой неделе россияне покупали на 9% чаще, чем в 2019 году, сообщил RT.

Кроме того, в 4,3 раза вырос спрос на медицинские маски, отметили эксперты.

В исследовании уточняется, что популярность противовирусных препаратов и масок связана не с сообщениями о коронавирусе, а вызвана увеличением числа больных гриппом.