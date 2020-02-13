Россияне стали массово скупать в аптеках противовирусные препараты и медицинские маски

Краснодарский край, Вся Россия

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13 февраля стало известно, что на прошлой неделе в России было куплено в 3,6 раза больше противовирусных препаратов, чем в то же время год назад

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» предоставил «Известиям» результаты данных по покупкам в аптеках.

Выяснилось, что граждане купили в 3,6 раза больше противовирусных лекарств, чем обычно. Также аналитики обратили внимание на рост продаж иммуномодуляторов. Их на прошлой неделе россияне покупали на 9% чаще, чем в 2019 году, сообщил RT.

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Кроме того, в 4,3 раза вырос спрос на медицинские маски, отметили эксперты.

В исследовании уточняется, что популярность противовирусных препаратов и масок связана не с сообщениями о коронавирусе, а вызвана увеличением числа больных гриппом.

Ранее Юга.ру писали, что из-за коронавируса в аптеках подорожали маски и некоторые лекарства, а зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в начале февраля выступил с инициативой о запрете завышения цен в период распространения опасных заболеваний.

Коронавирус Медицина Торговля Эпидемии

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