Власти Сочи предложили открыть производство медицинских масок

В Сочи 16 марта на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса предложили распространять медицинские маски

Это связано с отсутствием индивидуальных средств защиты в аптечной сети города. Директор сочинского городского аптечного управления Дмитрий Оробинский рассказал, что сейчас обычная медицинская маска, которая стоила у оптовых поставщиков 3 рубля, а в аптеке — 5 рублей, у производителя стоит не меньше 19 рублей.

Кроме того, производитель ставит невыполнимые для аптек условия — объем единовременной отгрузки должен быть не менее 100 тыс. штук, аптека должна предоставить 100% предоплату, а товар получит только спустя неделю.

«Через поставщиков стоимость одной маски для оптовика и вовсе составляет 25-30 рублей за штуку», — уточнил Оробинский.