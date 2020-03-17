Власти Сочи предложили открыть производство медицинских масок
В Сочи 16 марта на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса предложили распространять медицинские маски
«Глава курорта Алексей Копайгородский дал поручение рассмотреть возможность производства медицинских масок на территории Сочи», — сообщили в пресс-службе администрации города.
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Это связано с отсутствием индивидуальных средств защиты в аптечной сети города. Директор сочинского городского аптечного управления Дмитрий Оробинский рассказал, что сейчас обычная медицинская маска, которая стоила у оптовых поставщиков 3 рубля, а в аптеке — 5 рублей, у производителя стоит не меньше 19 рублей.
Кроме того, производитель ставит невыполнимые для аптек условия — объем единовременной отгрузки должен быть не менее 100 тыс. штук, аптека должна предоставить 100% предоплату, а товар получит только спустя неделю.
«Через поставщиков стоимость одной маски для оптовика и вовсе составляет 25-30 рублей за штуку», — уточнил Оробинский.
Отметим, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски только уже зараженным, а также врачам. Здоровым людям они могут навредить, так как приносят ложное чувство безопасности. Польза ношения масок здоровыми людьми не доказана.
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Как писали Юга.ру, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По данным на 17 марта, во всем мире коронавирус выявили более чем у 186 тыс. человек, погибли 7,4 тыс. заболевших, выздоровели 80 тысяч. На данный момент известно о 93 случаях заражения коронавирусом на территории России, один из них — в Краснодарском крае. В связи с пандемией в регионе запретили массовые мероприятия, в учебных учреждениях усилили санитарные меры, детсады и школы решили перевести на свободное посещение.
При этом 16 марта власти Сочи сообщили, что не считают нужным закрывать школы и детские сады из-за коронавируса. Однако учащихся профильных классов образовательного центра «Сириус» перевели на дистанционные занятия с 18 марта.
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