В Адыгее создали дизайнерские маски от коронавируса

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски только уже зараженным и врачам. Здоровым людям они могут навредить, так как приносят ложное чувство безопасности. Польза ношения их здоровыми людьми не доказана, писало РИА «Новости» .

Дизайнер отметила, что маски выполняют также главную защитную функцию. При создании серии авторы консультировались со специалистами и сделали маски многослойными и хлопчатыми. Использовать их можно несколько раз при условии соблюдения гигиенических норм, уточнила Макерова. Приобрести маски можно в инстаграме SuzieM .

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