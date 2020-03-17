В Адыгее создали дизайнерские маски от коронавируса
В Адыгее лаборатория моды начала выпуск серии дизайнерских масок
Дизайн масок разработали с учетом модной стилистики, трендов сезона, возрастных и прочих особенностей широкой аудитории, сообщила 16 марта порталу Юга.ру креативный директор лаборатории моды SuzieM FashionLAB Сусанна Макерова.
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Дизайнер отметила, что маски выполняют также главную защитную функцию. При создании серии авторы консультировались со специалистами и сделали маски многослойными и хлопчатыми. Использовать их можно несколько раз при условии соблюдения гигиенических норм, уточнила Макерова. Приобрести маски можно в инстаграме SuzieM.
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Отметим, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски только уже зараженным и врачам. Здоровым людям они могут навредить, так как приносят ложное чувство безопасности. Польза ношения их здоровыми людьми не доказана, писало РИА «Новости».
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