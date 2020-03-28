Число зараженных коронавирусом в России выросло на 228 человаек. Из них 8 — на Кубани

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом 28 марта сообщили об увеличении количества инфицированных COVID-19

Напомним, с 11 марта в мире объявлена пандемиия коронавируса. На момент публикации в новости известно о 602,2 тыс. зараженных. Выздоровели 131,8 тыс. человек, скончались 27,7 тыс. заболевших. Накануне в России число инфицированных превысило тысячу человек, девять случаев были зарегистрированы в Краснодарском крае.

За последние сутки было подтверждено 228 новых случаев коронавируса в 26 регионах России, пишет RT. 4 человека выздоровели, в Москве умер один заболевший.

Больше всего заболевших выявлено в Москве — 114, в Московской области 36 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 11, в Краснодарском крае — 8 новых инфицированных. Кроме того, в регионах ЮФО и СКФО выявлено еще четыре заболевших — два человека в Чечне и по одному в Адыгее и в Крыму. Таким образом, всего в РФ зафиксировано 1 тыс. 264 больных коронавирусом, 49 человек выздоровели.

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Как писали Юга.ру, президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. В Краснодарском крае в этот период будут закрыты госучреждения, заведения общепита, кинотеатры, парки, торговые центры. Что будет и что не будет работать, можно посмотреть здесь.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)