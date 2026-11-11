Полиция нашла станцевавших лезгинку на дороге у парка «Краснодар»

В Краснодаре полицейские нашли танцевавших на дороге. Ими оказались двое местных жителей

11 ноября пресс-служба полиции Краснодара сообщила , что специалисты проверили видео из соцсетей, на котором неизвестные частично перекрыли проезжую часть на улице Восточно-Кругликовской и танцевали лезгинку на проезжей части.

Правоохранители установили личности нарушителей — ими оказались 23-летняя девушка и 32-летний мужчина. Как выяснилось, ролик вместе со знакомыми они сняли еще в мае 2025 года, а недавно выложили его в сеть повторно.

С краснодарцами провели беседу, а их действиям дадут правовую оценку. Участники видео извинились за нарушение ПДД.