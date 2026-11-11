Ростовчанка сама восстановила квартиру после атаки БПЛА, не дождавшись помощи властей
Дом в Ростове-на-Дону, пострадавший в результате атаки беспилотников, не восстановили спустя месяц. Жители до сих пор не получили компенсации
10 ноября жительница Ростова-на-Дону Ольга Урюпина рассказала на своей странице в Instagram*, что ей пришлось самостоятельно восстанавливать квартиру, пострадавшую в результате атаки БПЛА 10 октября.
Напомним, в ночь с 9 на 10 октября Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке беспилотников. В результате были повреждены жилые дома и железнодорожная инфраструктура, возникли пожары, пострадали шесть человек.
Ольга рассказала, что столкнулась с бюрократией и необходимостью оформлять большое количество документов, чтобы доказать, что ее квартира пострадала. Девушка написала заявления в полицию и администрацию, предоставила описание повреждений и фотодоказательства, а также посетила Следственный комитет. Кроме того, к ней домой приходили оценивать ущерб. Жителям также пришлось написать коллективное обращение, чтобы власти «начали что-то делать».
По словам Ольги, спустя месяц жильцы дома так и не получили государственные выплаты в размере 15 тыс. рублей. Компенсацию предоставили только тем, у кого была оформлена страховка от атак БПЛА.
«Квартира превратилась в амбар»:
Ростовчанка рассказала, что власти до сих пор не восстановили дом. Они лишь убрали придомовую территорию «с пятого раза», помогли разобрать квартиры и 30 октября провели замеры окон. При этом в администрации не называют точные сроки ремонта многоэтажки.
«Люди не знают, когда им восстановят фасад дома и окна. Половина жильцов не может жить в своих квартирах», — отметила ростовчанка.
Ольга восстановила квартиру самостоятельно, потратив около 200 тыс. рублей. При этом неизвестно, возместят ли ей эти расходы. Она предупредила, что жители могут не получить выплаты, даже если их имущество пострадало:
«Наша машина не проходит по региональным выплатам, так как ее владелец не прописан в Ростове».
Ольга порекомендовала россиянам страховать имущество, сразу после происшествия делать фото- и видеосъемку повреждений, а также фиксировать ответы государственных организаций.
Как писали Юга.ру, в сентябре МЧС Ростовской области оштрафовало фермера за пожар в поле от упавшего беспилотника.
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