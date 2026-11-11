Ростовчанка сама восстановила квартиру после атаки БПЛА, не дождавшись помощи властей

Дом в Ростове-на-Дону, пострадавший в результате атаки беспилотников, не восстановили спустя месяц. Жители до сих пор не получили компенсации

10 ноября жительница Ростова-на-Дону Ольга Урюпина рассказала на своей странице в Instagram*, что ей пришлось самостоятельно восстанавливать квартиру, пострадавшую в результате атаки БПЛА 10 октября.

Напомним, в ночь с 9 на 10 октября Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке беспилотников. В результате были повреждены жилые дома и железнодорожная инфраструктура, возникли пожары, пострадали шесть человек.

Ольга рассказала, что столкнулась с бюрократией и необходимостью оформлять большое количество документов, чтобы доказать, что ее квартира пострадала. Девушка написала заявления в полицию и администрацию, предоставила описание повреждений и фотодоказательства, а также посетила Следственный комитет. Кроме того, к ней домой приходили оценивать ущерб. Жителям также пришлось написать коллективное обращение, чтобы власти «начали что-то делать».

По словам Ольги, спустя месяц жильцы дома так и не получили государственные выплаты в размере 15 тыс. рублей. Компенсацию предоставили только тем, у кого была оформлена страховка от атак БПЛА.