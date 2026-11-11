Краснодар станет самым теплым крупным городом России предстоящей зимой

В Краснодаре из-за плюсовой температуры метеорологическая зима может так и не наступить

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», предстоящей зимой Краснодар возглавит рейтинг самых теплых крупных городов России. Средняя температура воздуха за три зимних месяца на Кубани останется выше нуля, из-за чего метеорологическая зима с устойчивыми морозами в регионе может так и не начаться.

В среднем температура в Краснодарском крае превысит климатическую норму на 1–2,5 °C. При этом столица Кубани станет еще и самым дождливым крупным городом европейской части страны — количество осадков в городе превысит норму.

Пик похолодания в Краснодаре придется на январь. Самым холодным региональным центром России, в отличие от южного мегаполиса, станет Якутск.