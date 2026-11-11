Краснодар станет самым теплым крупным городом России предстоящей зимой

Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

В Краснодаре из-за плюсовой температуры метеорологическая зима может так и не наступить

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», предстоящей зимой Краснодар возглавит рейтинг самых теплых крупных городов России. Средняя температура воздуха за три зимних месяца на Кубани останется выше нуля, из-за чего метеорологическая зима с устойчивыми морозами в регионе может так и не начаться.

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В среднем температура в Краснодарском крае превысит климатическую норму на 1–2,5 °C. При этом столица Кубани станет еще и самым дождливым крупным городом европейской части страны — количество осадков в городе превысит норму.

Пик похолодания в Краснодаре придется на январь. Самым холодным региональным центром России, в отличие от южного мегаполиса, станет Якутск.

Как писали Юга.ру, горные курорты Сочи завалило снегом, но кататься пока нельзя.

Город Краснодар Погода

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