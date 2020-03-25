Голосование по поправкам к Конституции перенесли из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин 25 марта обратился к жителям страны в связи с ситуацией по коронавирусу и сообщил о переносе общероссийского голосования

В январе президент Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ. 11 марта депутаты единогласно поддержали законопроект о поправках, представленный главой государства, а 13 марта поправки были поддержаны во всех регионах России. Конституционный суд также счел их законными. Всего было подготовлено около 400 поправок, самые заметные можно посмотреть здесь .

Общероссийский день голосования был назначен на 22 апреля. Этот день для россиян собирались сделать выходным и оплатить его как рабочий.

25 марта президент Владимир Путин выступил с телеобращением к нации в связи с угрозой распространения коронавируса. Путин объявил, что общероссийское голосование, назначенное на 22 апреля, следует перенести из-за пандемии . Новая дата голосования будет определена позднее, в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в России.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

На момент выхода новости в мире инфицировано 436,1 тыс. человек, выздоровело 111,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 19,6 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».