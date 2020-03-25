Голосование по поправкам к Конституции перенесли из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин 25 марта обратился к жителям страны в связи с ситуацией по коронавирусу и сообщил о переносе общероссийского голосования
В январе президент Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ. 11 марта депутаты единогласно поддержали законопроект о поправках, представленный главой государства, а 13 марта поправки были поддержаны во всех регионах России. Конституционный суд также счел их законными. Всего было подготовлено около 400 поправок, самые заметные можно посмотреть здесь.
Общероссийский день голосования был назначен на 22 апреля. Этот день для россиян собирались сделать выходным и оплатить его как рабочий.
25 марта президент Владимир Путин выступил с телеобращением к нации в связи с угрозой распространения коронавируса. Путин объявил, что общероссийское голосование, назначенное на 22 апреля, следует перенести из-за пандемии. Новая дата голосования будет определена позднее, в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в России.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире инфицировано 436,1 тыс. человек, выздоровело 111,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 19,6 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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