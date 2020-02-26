В России 22 апреля сделают выходным в честь голосования по поправкам в Конституцию

Такое предложение выдвинул сопредседатель рабочей группы по Конституции Андрей Клишас на встрече президента Владимира Путина с рабочей группой 26 февраля. Он пояснил, что к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, поэтому 22 апреля — оптимальная дата.

Ранее Клишас предлагал сделать день голосования оплачиваемым выходным, Путин также поддержал эту идею.

На сегодняшней встрече глава государства еще раз подчеркнул важность всенародного голосования. Он напомнил, что действующее законодательство позволяет принять поправки после одобрения Госдумой, Советом Федерации и двумя третями региональных законодательных собраний, передает РИА «Новости».

Как писали Юга.ру, 15 января, выступая с посланием к Федеральному Собранию РФ, Путин предложил внести правки в действующую Конституцию. Спустя пять дней он внес на рассмотрение в Госдуму предложение по поправкам. А 14 февраля поручил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) организовать по ним голосование.