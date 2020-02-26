В России 22 апреля сделают выходным в честь голосования по поправкам в Конституцию
В России 22 апреля сделают выходным в честь голосования по поправкам в Конституцию
Такое предложение выдвинул сопредседатель рабочей группы по Конституции Андрей Клишас на встрече президента Владимира Путина с рабочей группой 26 февраля. Он пояснил, что к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, поэтому 22 апреля — оптимальная дата.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что президент согласовал дату, пишет RT.
Ранее Клишас предлагал сделать день голосования оплачиваемым выходным, Путин также поддержал эту идею.
На сегодняшней встрече глава государства еще раз подчеркнул важность всенародного голосования. Он напомнил, что действующее законодательство позволяет принять поправки после одобрения Госдумой, Советом Федерации и двумя третями региональных законодательных собраний, передает РИА «Новости».
Как писали Юга.ру, 15 января, выступая с посланием к Федеральному Собранию РФ, Путин предложил внести правки в действующую Конституцию. Спустя пять дней он внес на рассмотрение в Госдуму предложение по поправкам. А 14 февраля поручил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) организовать по ним голосование.
Какие поправки предложил Путин:
- судьи, губернаторы, депутаты, сенаторы, министры, глава правительства и его заместители не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране
- президентом может стать гражданин России старше 35 лет, проживающий в стране минимум 25 лет, никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство. Жители территорий, которые были приняты в Российскую Федерацию, также могут претендовать на этот пост
- убрать оговорку «подряд», касающуюся президентских сроков;
- глава правительства, заместители и министры утверждаются на эту должность парламентом
- президент может уволить премьер-министра, при этом кабмин не распускается
- президент будет по предложению премьер-министра утвеждать и вносить изменения в структуру федеральных органов исполнительной власти;
- расширена и дополнена ст. 83, касающаяся полномочий президента в части назначений на должность министров, судей, прокуроров;
- если президент в течение двух недель с момента поступления федерального закона отклоняет его, парламентарии могут снова его рассматривать. И если при повторном рассмотрении закон одобрит минимум две трети парламентариев, то президент должен либо подписать документ в течение семи дней, либо обратиться в Конституционный суд
- сократить до 11 количество судей в Конституционном суде
- председателя Конституционного суда, его заместителя и остальных судей, а также судью Верховного суда назначает парламент по представлению президента;
- генпрокурора и его заместителей назначает и освобождает с должности Совфед по представлению президента;
- прокуроров российских регионов назначает и освобождает с должности президент;
- прокуроров городов и районов назначает и освобождает от должности Генпрокурор РФ;
- в Конституции появился Госсовет, и у него много полномочий: обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти, определение основных направлений внутренней и внешней политики Росии и приоритетных направлений социально-экономического развития государств
- расширена статья, касающаяся органов местного самоуправления. Теперь они и органы госвласти «входят в единую систему публичной власти в РФ и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».
- решения межгосударственных органов, которые приняты на основе положений международных договоров и противоречат Конституции, — не исполняются;
- МРОТ не меньше прожиточного минимума;
- регулярная индексация пенсий;
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