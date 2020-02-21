Поправки в Конституцию обойдутся госбюджету минимум в 14,8 млрд рублей
В пресс-службе Министерства финансов России 21 февраля назвали цифру, которую собираются потратить на проведение голосования по поправкам в Конституцию. И она внушительная
Напомним, 14 февраля президент России Владимир Путин поручил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) организовать голосование по поправкам в Конституцию.
В указе президента говорилось о том, что объем средств, выделенных из госбюджета на подготовку проведения общероссийского голосования, не может быть меньше суммы, потраченной на подготовку и проведение выборов Президента Российской федерации в 2018 году.
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В Минфине рассказали «Известиям», что на выборы президента два года назад было потрачено 14 млрд 259 млн 400 тыс. рублей.
«Таким образом, с учетом инфляции объем финансового обеспечения расходов, связанных с подготовкой проведения общероссийского голосования в 2020 году, не может быть меньше 14 млрд 816 млн 300 тыс. рублей. Объем и источники финансового обеспечения указанного мероприятия в настоящее время прорабатываются», — процитировал RT пресс-службу ведомства.
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