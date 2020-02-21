Поправки в Конституцию обойдутся госбюджету минимум в 14,8 млрд рублей

В пресс-службе Министерства финансов России 21 февраля назвали цифру, которую собираются потратить на проведение голосования по поправкам в Конституцию. И она внушительная

В указе президента говорилось о том, что объем средств, выделенных из госбюджета на подготовку проведения общероссийского голосования, не может быть меньше суммы, потраченной на подготовку и проведение выборов Президента Российской федерации в 2018 году.

В Минфине рассказали «Известиям», что на выборы президента два года назад было потрачено 14 млрд 259 млн 400 тыс. рублей.