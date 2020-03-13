Все регионы России поддержали поправки к Конституции
Законопроект о поправках к Конституцию 13 марта был поддержан депутатами во всех российских регионах
В январе президент Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ и представил на рассмотрение в Госдуму предложения по поправкам в Конституцию.
11 марта, законопроект о поправках к Конституции приняли в Госдуме в третьем чтении, после чего его одобрил Совет Федерации. Следующим этапом стало обсуждение документа в субъектах. По закону, не менее 2/3 региональных парламентов должны были одобрить закон.
Депутаты Законодательных собраний регионов начали рассматривать закон 12 марта. На Кубани документ поддержали 57 депутатов ЗСК, трое воздержались, против не проголосовал никто. А 13 марта, последними в стране, голосовали депутаты Адыгеи. Документ поддержали 45 из 47 парламентариев, еще двое воздержались, сообщил RT.
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Таким образом, 13 марта законопроект был поддержан всеми регионами России, сообщил ТАСС.
Теперь документ направят на проверку в Конституционный суд РФ, который проверит поправки и порядок их внесения соответствующими действующей Конституции. После чего, 22 апреля, должно состояться Всенародное голосование. Этот день в России будет выходным.