Все регионы России поддержали поправки к Конституции

Законопроект о поправках к Конституцию 13 марта был поддержан депутатами во всех российских регионах

В январе президент Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ и представил на рассмотрение в Госдуму предложения по поправкам в Конституцию.

11 марта, законопроект о поправках к Конституции приняли в Госдуме в третьем чтении, после чего его одобрил Совет Федерации. Следующим этапом стало обсуждение документа в субъектах. По закону, не менее 2/3 региональных парламентов должны были одобрить закон.

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Депутаты Законодательных собраний регионов начали рассматривать закон 12 марта. На Кубани документ поддержали 57 депутатов ЗСК, трое воздержались, против не проголосовал никто. А 13 марта, последними в стране, голосовали депутаты Адыгеи. Документ поддержали 45 из 47 парламентариев, еще двое воздержались, сообщил RT.