Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию, в том числе обнуление сроков Путина
Конституционный суд России 16 марта признал соответствующим Основному закону страны закон о поправке к Конституции
Поправки суд проверял по запросу президента России Владимира Путина после того, как глава государства подписал его.
Как говорится в заключении суда, закон о поправках «соответствует Конституции Российской Федерации». Заключение «окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами».
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Одна из поправок, вызвавшая наибольший резонанс, — это обнуление президентских сроков Владимира Путина. В частности, открытое письмо против этого подписали сотни ученых, юристов и журналистов. Они утверждают, что такая мера является антиконституционной, противоречит Основному закону. В частности — ссылаются на определение Конституционного суда 1998 года, указывающее на недопустимость манипуляций с исчислением президентских сроков, подчеркивают, что обнуление «вступает в противоречие с принципом сменяемости власти, с принципами демократического правового республиканского правления», декларированными в Конституции.
В заключении КС говорится, что решение о предельном числе сроков полномочий президента «всегда является, по существу, вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями». В результате судьи КС пришли к выводу, что «вопрос о предельном числе сроков полномочий (…) главы государства решен таким образом, что соответствующие ограничения не предусматриваются или редуцируются, в том числе в качестве переходных положений в связи с изменением их регулирования».
По мнению судей КС, «это решение (об обнулении — прим.) (…) должно в любом случае сопровождаться другими институциональными гарантиями». «К таковым относятся прежде всего развитый парламентаризм, реальная многопартийность, наличие политической конкуренции, эффективная модель разделения властей, снабженная системой сдержек и противовесов, а также обеспечение прав и свобод независимым правосудием, включая деятельность Конституционного суда Российской Федерации», — сказано в заключении.
Как писали Юга.ру, внести правки в действующую Конституцию РФ Путин предложил в январе, позже представив на рассмотрение в Госдуму предложения по поправкам. 11 марта законопроект приняли в Госдуме в третьем чтении, после его одобрил Совет Федерации. Следующим этапом стало обсуждение документа в субъектах. По закону, не менее 2/3 региональных парламентов должны были одобрить закон. Его поддержали все регионы России 13 марта. 14 марта закон подписал Путин.
На 22 апреля намечено общероссийское голосование по поправкам. Этот день в России будет выходным.
Что будет в новой Конституции:
- МРОТ — не ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат;
- Россия не будет исполнять решения межгосударственных органов, если они будут признаны противоречащими Конституции РФ;
- кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет, никогда не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Так, действующий президент Владимир Путин сможет снова участвовать в выборах в 2024 году;
- после исполнения своих полномочий президент может стать пожизненно сенатором;
- закрепление роли Госсовета. Госсовет нужен будет для «обеспечения согласованного взаимодействия органов госвласти, определения основных направлений внутренней и внешней политики»;
- новые требования к чиновникам, депутатам и судьям: им будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счета за рубежом;
- количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11;
- умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается;
- дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Также государство берет на себя заботу о сиротах;
- статус русского языка как языка государствообразующего народа;
- местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть не только Москва, но и другой город;
- для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины.