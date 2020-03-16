Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию, в том числе обнуление сроков Путина

Как говорится в заключении суда, закон о поправках «соответствует Конституции Российской Федерации». Заключение «окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами».

Поправки суд проверял по запросу президента России Владимира Путина после того, как глава государства подписал его.

Одна из поправок, вызвавшая наибольший резонанс, — это обнуление президентских сроков Владимира Путина. В частности, открытое письмо против этого подписали сотни ученых, юристов и журналистов. Они утверждают, что такая мера является антиконституционной, противоречит Основному закону. В частности — ссылаются на определение Конституционного суда 1998 года, указывающее на недопустимость манипуляций с исчислением президентских сроков, подчеркивают, что обнуление «вступает в противоречие с принципом сменяемости власти, с принципами демократического правового республиканского правления», декларированными в Конституции.

В заключении КС говорится, что решение о предельном числе сроков полномочий президента «всегда является, по существу, вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями». В результате судьи КС пришли к выводу, что «вопрос о предельном числе сроков полномочий (…) главы государства решен таким образом, что соответствующие ограничения не предусматриваются или редуцируются, в том числе в качестве переходных положений в связи с изменением их регулирования».

По мнению судей КС, «это решение (об обнулении — прим.) (…) должно в любом случае сопровождаться другими институциональными гарантиями». «К таковым относятся прежде всего развитый парламентаризм, реальная многопартийность, наличие политической конкуренции, эффективная модель разделения властей, снабженная системой сдержек и противовесов, а также обеспечение прав и свобод независимым правосудием, включая деятельность Конституционного суда Российской Федерации», — сказано в заключении.

Как писали Юга.ру, внести правки в действующую Конституцию РФ Путин предложил в январе, позже представив на рассмотрение в Госдуму предложения по поправкам. 11 марта законопроект приняли в Госдуме в третьем чтении, после его одобрил Совет Федерации. Следующим этапом стало обсуждение документа в субъектах. По закону, не менее 2/3 региональных парламентов должны были одобрить закон. Его поддержали все регионы России 13 марта. 14 марта закон подписал Путин.

На 22 апреля намечено общероссийское голосование по поправкам. Этот день в России будет выходным.