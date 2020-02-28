Россиянам разрешат не выходить на работу в день голосования по изменениям в Конституции и оплатят его

28 февраля стало известно, что 22 апреля 2020 года в России сделали оплачиваемым выходным днем

15 января, выступая с посланием к Федеральному Собранию РФ, президент России Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию. Спустя пять дней он внес на рассмотрение в Госдуму предложение по поправкам, а 14 февраля поручил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) организовать по ним голосование.

26 февраля в России утвердили дату дня голосования по поправкам в Конституцию — 22 апреля, а также решили сделать этот день выходным.