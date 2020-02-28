Россиянам разрешат не выходить на работу в день голосования по изменениям в Конституции и оплатят его
28 февраля стало известно, что 22 апреля 2020 года в России сделали оплачиваемым выходным днем
15 января, выступая с посланием к Федеральному Собранию РФ, президент России Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию. Спустя пять дней он внес на рассмотрение в Госдуму предложение по поправкам, а 14 февраля поручил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) организовать по ним голосование.
26 февраля в России утвердили дату дня голосования по поправкам в Конституцию — 22 апреля, а также решили сделать этот день выходным.
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков 28 февраля рассказал РИА «Новости», что проведение голосования не отразится на доходах работников с установленными окладами.
«Это, конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», — процитировал RT Шмакова.
Однако работники, которые получают сдельную зарплату, денег за этот день не получат.
«Тот, кто работает сдельно, у того каждый выходной день — это день отдыха, с одной стороны. А с другой стороны — это непроизведенная продукция, неполученная за нее зарплата. Поэтому это, естественно, просто будет лишний выходной в этом месяце», — объяснил Шмаков.
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