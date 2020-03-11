Депутаты Госдумы единогласно приняли поправки в Конституцию

Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании 11 марта приняли в третьем, окончательном чтении проект закона о внесении поправок в Конституцию

Напомним, 15 января президент Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ. Спустя пять дней он представил на рассмотрение в Госдуму предложения по поправкам в Конституцию, а 14 февраля поручил Центральной избирательной комиссии организовать голосование по поправкам, которое впоследствии назначили на 22 апреля. Этот день для россиян сделают выходным и оплатят его как рабочий.

10 марта на заседании Госдумы депутат Валентина Терешкова предложила либо снять ограничение по количеству президентских сроков, либо обнулить нынешние сроки после принятия поправок в Конституцию. Путин поддержал обнуление собственных президентских сроков при условии, что Конституционный суд не сочтет это противоречащим Конституции.

11 марта депутаты ГД приняли в третьем, окончательном чтении проект закона РФ о поправках в Конституцию РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». За поправки проголосовали 383 депутата, против — ни одного, воздержались 43 парламентария. Текст документа опубликован на сайте Госдумы.