Депутаты Госдумы единогласно приняли поправки в Конституцию

Краснодарский край, Вся Россия

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Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании 11 марта приняли в третьем, окончательном чтении проект закона о внесении поправок в Конституцию

Напомним, 15 января президент Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ. Спустя пять дней он представил на рассмотрение в Госдуму предложения по поправкам в Конституцию, а 14 февраля поручил Центральной избирательной комиссии организовать голосование по поправкам, которое впоследствии назначили на 22 апреля. Этот день для россиян сделают выходным и оплатят его как рабочий.

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10 марта на заседании Госдумы депутат Валентина Терешкова предложила либо снять ограничение по количеству президентских сроков, либо обнулить нынешние сроки после принятия поправок в Конституцию. Путин поддержал обнуление собственных президентских сроков при условии, что Конституционный суд не сочтет это противоречащим Конституции.

11 марта депутаты ГД приняли в третьем, окончательном чтении проект закона РФ о поправках в Конституцию РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». За поправки проголосовали 383 депутата, против — ни одного, воздержались 43 парламентария.

Текст документа опубликован на сайте Госдумы.

Какие поправки в Конституцию приняли депутаты?

Всего было подготовлено около 400 поправок.

К самым заметным изменениям относятся:

  • МРОТ — не ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат;
  • Россия не будет исполнять решения межгосударственных органов, если они будут признаны противоречащими Конституции РФ;
  • кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет, никогда не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Так, действующий президент Владимир Путин сможет снова участвовать в выборах в 2024 году;
  • после исполнения своих полномочий президент может стать пожизненно сенатором;
  • закрепление роли Госсовета. Госсовет нужен будет для «обеспечения согласованного взаимодействия органов госвласти, определения основных направлений внутренней и внешней политики»;
  • новые требования к чиновникам, депутатам и судьям: им будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счета за рубежом;
  • количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11;
  • умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается;
  • дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Также государство берет на себя заботу о сиротах;
  • статус русского языка как языка государствообразующего народа;
  • местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть не только Москва, но и другой город;
  • для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины.
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