Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции

Представлять проект в Госдуме будут глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор «Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ» Талия Хабриева, написал RT.

Рассмотрение законопроекта о поправках к Конституции в первом чтении запланровано на 21 января. Второе чтение намечено на фераль.