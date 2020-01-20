Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин 20 января внес на рассмотрение в Государственную Думу проект закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»
Путин внес в Госдуму законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Текст документ представлен на сайте ГД РФ.
Какие поправки предложил Путин:
- чиновники, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, больше не смогут занимать свои должности;
- МРОТ не меньше прожиточного минимума;
- регулярная индексация пенсий;
- премеьер-министром, вице-премьером или минимстром России может стать гражданин старше 30 лет, постоянно проживающий в РФ, не имеющий гражданства другой страны или вида на жительство;
- решения межгосударственных органов, которые приняты на основен положений международных договоров и противоречат Конституции, — не исполняются;
- президент избирается сроком на шесть лет;
- президентом может стать гражданин России старше 35 лет, проживающий в стране минимум 25 лет, никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство;
- из Конституции исчезнет оговорка «подряд», касающаяся президентских сроков;
- президент будет назначать и снимать с должности председателя правительства РФ, которого утвердила Госдума;
- президент будет по предложению премьер-министра утвеждать и вносить изменения в структуру федеральных органов исполнительной власти;
- расширена и дополнена ст. 83, касающаяся полномочий президента назначений на должность министров, судей, прокуроров;
- членом Совета федерации может стать гражданин старше 30 лет, без иностранного гражданства и вида на жительства;
- депутатом Госдумы может стать гражданин в возрасте от 21 года, не имеющий вида на жительства в другой стране и иностранного гражданства;
- если президент в течение двух недель с момента поступления федерального закона отклоняет его, парламентарии могут снова его рассматривать и если при повтороном рассмотрении закон одобрит минимум две трети парламентариев, то президент должен подписать документ в течение семи дней;
- судьей может стать гражданин старше 25 лет, с высшим юридическим образованием и стажем по юрдеятельности минимум пять лет, постоянно проживающий в стране, без иностранного гражданства;
- председателя Конституционного суда, его заместителя и остальных судей, а также судью Верховного суда назначает Совфед по представлению президента;
- генпрокурора и его заместителей назначает и освобождает с должности Совфед по представлению президента;
- прокуроров российских регионов назначает и освобождает с должности президент;
- прокуроров городов и районов назначает и освобождает от должности Генпрокурор РФ;
- расширена статья, касающаяся органов местного самоуправления. Теперь они и органы госвласти «входят в единую систему публичной власти в РФ и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».
Представлять проект в Госдуме будут глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор «Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ» Талия Хабриева, написал RT.
Рассмотрение законопроекта о поправках к Конституции в первом чтении запланровано на 21 января. Второе чтение намечено на фераль.
Как писали Юга.ру, 15 января правительство России объявило об отставке. Это произошло спустя два часа после того, как Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором среди прочего предложил внести правки в действующую Конституцию РФ.
Позже президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Всего в нее вошли более 70 человек. В число участников рабочей группы попали и представители Краснодарского края — атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и глава Заксобарания Кубани Юрий Бурлачко. Группа начала работать над поправками 17 января.
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