Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию. Но перед этим провести всенародное голосование
Во время послания Федеральному Собранию 15 января президент Владимир Путин объявил о конституционной реформе
В послании к парламентариям российский лидер перечислил, какие изменения, по его мнению, должны быть внесены в основной закон страны.
"Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции", — подчеркнул президент.
Кроме того, он предложил, чтобы избираться на пост президента России могли граждане, прожившие в стране минимум 25 лет, которые не имеют и никогда не имели иностранного гражданства и вида на жительство. Также документы, позволяющие жить на территории другой страны, должны отсутствовать у губернаторов, членов парламента, правительства и судей.
«Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений", — объяснил Путин.
Кроме того, президент предложил закрепить в Конституции статус и роль Госсовета, а Федеральному Собранию взять на себя большую ответственность за формирование Правительства. Он объяснил, что в настоящий момент президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение председателя Правительства России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Владимир Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры председателя Правительства и всех вице-премьеров и федеральных министров.
Перед принятием поправок президент предложил провести голосование среди жителей страны.
Как писали Юга.ру, во время ежегодной пресс-конфереции в 2019 году, Путин не исключил изменения Конституции с отменой нормы о двух президентских сроках подряд.
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