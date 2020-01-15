Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию. Но перед этим провести всенародное голосование

В послании к парламентариям российский лидер перечислил, какие изменения, по его мнению, должны быть внесены в основной закон страны.

" Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции", — подчеркнул президент.

Кроме того, он предложил, чтобы избираться на пост президента России могли граждане, прожившие в стране минимум 25 лет, которые не имеют и никогда не имели иностранного гражданства и вида на жительство. Также документы, позволяющие жить на территории другой страны, должны отсутствовать у губернаторов, членов парламента, правительства и судей.

«Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений", — объяснил Путин.

Кроме того, президент предложил закрепить в Конституции статус и роль Госсовета, а Федеральному Собранию взять на себя большую ответственность за формирование Правительства . Он объяснил, что в настоящий момент президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение председателя Правительства России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Владимир Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры председателя Правительства и всех вице-премьеров и федеральных министров.

Перед принятием поправок президент предложил провести голосование среди жителей страны.