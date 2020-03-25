В России выявили 163 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших возросло до 658 человек

Краснодарский край, Вся Россия

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25 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в 20 регионах России

Как рассказала Голикова, за сутки в России было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 658 человек. При этом 29 человек уже выздоровели.

По словам Голиковой, под медицинским наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тыс. россиян.

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Как написал RT, новые случаи заболевания коронавирусом обнаружили в Москве (+120 заболевших за сутки), Московской области (+6), Крыму (+6), Псковской области (+4), Краснодарском крае (+4), Оренбургской области (+3), Якутии (+3), Тульской области (+2), Республике Коми (+2), Кабардино-Балкарии (+2), Пермском крае (+2) и по одному случаю в Брянской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской, Челябинской областях, а также в Башкирии и Ставропольском крае.

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Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 25 марта в мире инфицировано 424 тыс. 48 человек, выздоровело 109,1 тыс. человек, умерло от коронавируса более 18 тыс. человек.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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