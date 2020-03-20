Юга.ру поговорили с краснодарцами и кубанцами, которые живут сейчас за границей, и узнали, как изменилась их жизнь в связи с распространением пандемии коронавируса. Это длинный текст, он состоит из ответов респондентов на приблизительно одинаковый список вопросов. Редакция Юга.ру не несет ответственности за достоверность перечисленных фактов и упомянутых цифр, санкций или правил. Целью создания этого материала было в первую очередь узнать как жители других стран воспринимают происходящее и относятся к сложившейся ситуации, как изменилась их жизнь и какую картину мира они сейчас видят.

Италия

Ирина, остров Сицилия, Палермо. Переехала из Краснодара в 2013 году

— Я живу на острове Сицилия, город Палермо. 10 дней назад вся Италия стала красной зоной, в стране объявили карантин. Правительство призывает всех находиться дома, даже есть хэштег, который сейчас все ставят в соцсетях #iorestoacasa (я остаюсь дома). Но некоторые все-таки не соблюдают эти правила. Закрыты все предприятия, офисы. Кто может, тот работает удаленно. Открыт морской порт, некоторые продовольственные магазины. Закрыты магазины одежды, только в торговых центрах они продолжают работать до определенного часа. Правительство призывает выходить только в аптеку и за продуктами. В магазинах действует правило: люди должны находиться на расстоянии 1 метра друг от друга. В минимаркеты запускают по 5 человек. Покупка должна осуществляться ровно за 10 минут. Сейчас ажиотажа в магазинах нет. Была первая волна, когда объявили Италию красной зоной и люди прямо ночью поехали в магазины. Теперь все в более или менее размеренном режиме. Мы стараемся покупать продукты на неделю вперед, в магазинах всего хватает, в том числе туалетной бумаги. Правительство разрешило заниматься спортом на свежем воздухе и выгуливать собак. Но сегодня уже ходит новость в СМИ, что скорее всего спорт запретят, потому что на улицах слишком много людей, что способствует распространению вируса. Школы на Сицилии закрыты уже более двух недель, детские сады тоже. В больницах призывают не обращаться по пустякам. В Палермо сейчас отделение педиатрии будут переделывать под отделение больных коронавирусом. Врачей, даже которые не в этой области работают, переводят помогать больным. Нам повезло, мы можем прогуливаться во дворе и в саду. Мы настроены позитивно. Муж ходит на работу в морской порт, не каждый день, но приходиться трудиться на кораблях. Все в защитных масках и перчатках. Мы с дочкой сидим дома и никуда не выходим вообще за пределы двора. Введен строгий режим: перед выходом из дома нужно заполнить модуль, что ты здоров, что ты не на строгом карантине, нужно указать, куда направляешься. Если у тебя с собой не будет модуля, патруль может остановить на улице и оштрафовать на 206 евро. Тем, кто скрыл заболевание и не вызвал врача, грозит лишение свободы до 12 лет. Сейчас правительство оказывает колоссальную поддержку населению. Это касается уплаты налогов, зарплат, коммунальных услуг и кредитов. Вчера по всей Италии было почти 500 умерших. Это официальные данные. Каждый день правительство оповещает население об этом. Это не информация для паники, а чтобы мы соблюдали карантин и не выходили без надобности. Только таким способом мы сможем победить эту заразу. Чем дольше мы будем в изоляции, тем быстрее вирус отступит.

Беларусь

Дмитрий, живет в Минске, работает IT-специалистом, переехал из Краснодара в 2014 году

— На сегодняшний день зараженных в стране не так много и паники, на мой взгляд, нет вообще. Люди как ходили по торговым центрам, так и ходят. Хотя, судя по сообщениям СМИ, у некоторых кафе начинаются проблемы из-за того, что уменьшилось число посетителей. Я вчера был в центре — народ там есть, в Макдональдсе особенно. Видел, что в аптеке не было масок и антисептиков, но не уверен, что это массовое явление. А еще пару дней назад обвалился сайт, который занимается доставкой продуктов. Хотя по сути, этот магазин единственный такой в Минске. Президент сказал не паниковать — мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать и, самое главное, использовать водку не только для протирки рук . Но главное, чтобы не на работе. Кстати, IT-компании в большинстве своем перевели сотрудников на удаленку. Что касается выплат субсидий или отсрочек от налогов, то о таком я не слышал. Налоги в Беларуси — это святое.

Германия

Валерия, живет в Нордхорне, работает врачом, переехала из Краснодара в 2017 году

— Карантин есть, закрыты школы, детские сады, концертные залы, легче перечислить что открыто. Санкций нет, свободно выходить можно, общественный транспорт работает. Продуктов полно. Иногда полки пустеют, но в штатном порядке заполняются. Меркель вчера поблагодарила сотрудников супермаркетов и призвала прекратить закупаться как сумасшедшим. Потому что люди правда двинулись. Одна моя знакомая купила 60 пачек дрожжей. А муку теперь по 2 пачки в одни руки продают . Больница работает почти как обычно, отменила плановый прием и ограничила посещение больных. Очень индивидуально распределили часы работы для сотрудников с детьми. У нас в отделении например сделали по полдня. Еще нам предложили за отдельную большую плату в свободное время заниматься первичным приемом больных с подозрением на COVID. Я пока думаю, но многие согласились. Что касается платежей, то мы пока все в штатном порядке платим. Государство обещает помочь бизнесу по индивидуальным заявкам. Мнения по поводу пандемии разделились. Половина орет «это затишье перед бурей» и «мы все умрем», но я в другом лагере и считаю, что это все кому-то выгодно. Ни контагиозность, ни смертность не поражают воображение. От SARS несколько лет назад скончалось больше 200 тыс. человек. В прошлом году от гриппа А только в Германии зарегистрировано более 20 тыс. смертей. Причем в отличие от COVID это не были люди старше 80 лет или с тяжелым иммунодефицитом. В год, например, диагностируется около 200 тыс. новых случаев бокового амиотрофического склероза. Почти все эти люди мучительно умрут в течение 5 лет. Финансирование БАС меньше миллиарда долларов в год. Это малая часть от того, что выделили на COVID сейчас, не говоря уже о потерях от экономической рецессии. Но лично я несколько ограничиваюсь выражать свое мнение, потому что таким сразу начинают кричать, что они легкомысленные. Но мы тоже осознаем все риски и поддерживаем рекомендацию чаще мыть руки, не трогать лицо, не подходить к своим бабушкам и дедушкам в уличной одежде, не пускать их в магазины и общественный транспорт, чаще проветривать помещения и делать влажную уборку. Для пожилых людей ситуация действительно серьезная, здесь не стоит преуменьшать.

Лев, живет в Гревене, работал в типографии, но сейчас работы нет, так как ограничили рабочие часы и контакты между работниками.



— Во первых, у нас закрыли границы с многими странами. То есть, собственно говоря, появились границы — в Евросоюзе такого вообще не было. То есть нельзя просто выехать и въехать в другую страну, если у тебя нет уважительной причины. Очень сильно ограничена социальная жизнь, закрыты все развлекательные учреждения, школы, работников стараются переводить на удаленную работу. Плюс отменили всевозможные мероприятия, концерты, выставки. Открыты аптеки, супермаркеты и банки. Насколько я знаю, уже есть один город, который ввел комендантский час. Там нельзя выходить на улицу и тому подобное. А вообще, такого карантина, как в Италии, пока что нет. Но многие знакомые считают, что его введут либо на этой неделе либо в начале следующей, потому что ситуация развивается очень быстро . С продуктами проблем нет, есть только очень много людей которые паникуют, скупают туалетную бумагу, у нас ее просто не найти. Я вчера был в магазине, там нет никакой давки и паники, но абсолютно пустые полки с макаронами, рисом, фасолью. Работы стало меньше, потому что все закрывается, люди пытаются снизить количество социальных контактов. Я, например, звоню с вопросом (я подрабатываю 18-20 часов в неделю), есть ли работа? Мне отвечают, что сейчас ограничено число работающих, поэтому пока сиди дома.



Не знаю, как точно охарактеризовать обстановку. Меркель недавно обратилась к нации и сравнила пандемию с тем, что было после Второй Мировой войны. У нас в семье в принципе все спокойно. Стараемся не выходить из дома, не общаемся с нашими пожилыми родственниками.

Нидерланды

Маргарита, живет в Хилверсуме, работает из дома, переехала из Краснодара в 2019 году

— Первые меры правительство объявило 12 марта: работать из дома, не посещать пожилых родственников, отменить мероприятия свыше 100 человек, перевести университеты на дистанционное обучение, закрыть музеи и театры. Полный карантин ввели спустя несколько дней (15 марта). Закрыли школы, детские сады, кафе и рестораны, спортзалы, сауны, секс-клубы и кофешопы (но через день снова открыли на условиях самовывоза из-за жалоб населения на рост предложений от нелегалов). Основная рекомендация — избегать социальных контактов и держать дистанцию не меньше 1,5 метров, где бы вы ни находились. Еще до введения карантинных мир СМИ активно продвигали меры профилактики: мыть руки, чихать в рукав и избегать рукопожатий. Инструкции, как защититься от заражения, есть на сайтах всех муниципалитетов. По официальным данным на 19 марта, у нас 2460 заболевших, из них 594 — медработники. Общее количество смертей — 76, все это люди в возрасте от 63 до 95 лет. Максимальное число заболевших — в провинции Норд-Брабант на юге страны. В больницах находятся только те, кому нужна экстренная помощь, большая часть заболевших под домашним наблюдением. В больнице моего города Хилверсум всего три инфицированных пациента. Сейчас перестали тестировать тех, кто звонит врачу с симптомами коронавируса, но остается на лечении дома. Это не дает никакой дополнительной пользы, но подвергает опасности медработников. Ни о каких санкциях за нарушение карантина я не слышала, вероятно, все рассчитано на сознательность населения. Однако сейчас в Нидерландах наконец-то началась солнечная погода, поэтому многим тяжело усидеть дома. В Хилверсуме улицы довольно пустынны, но в больших городах многие выбираются семьями в парки и ездят на пляж, при этом стараясь держать дистанцию. Сейчас правительство активно обсуждает полный локдаун, однако большая часть кабинета министров не хочет прибегать к этим мерам. По мнению премьер-министра, полное закрытие границ (и это вопрос не нескольких недель, а года или даже дольше) и запрет выходить из дома помогут снизить распространение, однако потом вспышка может быть еще сильнее, чем сейчас. Власти открыто говорят о том, что, вероятно, большая часть населения заразится, пока не сформируется групповой иммунитет. Но важно, чтобы это происходило постепенно и система здравоохранения выдержала. Все продуктовые работают как обычно, многие рестораны организовали доставку готовых блюд. Закрываются магазины одежды, строительные супермаркеты и т. д. Икеа перешла на режим доставки и самовывоза. Также работает доставка из супермаркетов, но сейчас на нее очень много желающих и почти нереально найти свободное время. Курьеры оставляют продукты у дверей. В первые дни многие ринулись скупать дешевые макароны, полуготовый хлеб для выпекания и туалетную бумагу. Но полки довольно быстро обновляются, сейчас ассортимент супермаркета в моем районе разнообразен как никогда. Супермаркетам рекомендовали выделить так называемые elderly hour, часы, когда пожилые люди смогут покупать продукты, не боясь заразиться и избежав хаоса. Наш муниципалитет открыл горячую линию для пенсионеров, которые из-за эпидемии оказались оторваны от социума, чтобы они могли узнать последние новости и просто пообщаться. Все осознают, что для экономики наступили темные времена. Власти смягчают налоговый режим, снижают ставки по кредитам для предпринимателей, выплачивают компенсации, чтобы избежать увольнения сотрудников из-за экономической ситуации. Решено увеличить госдолг в расчете на то, что в лучшие времена он начнется сокращаться. Поддержка предполагает выделение миллиардов евро ежемесячно столько, сколько потребуется. Мой образ жизни с момента переезда не особо отличался от карантинных условий: я полгода работала из дома удаленно. Последний месяц ходила на собеседования и курсы, сейчас все это пришлось приостановить. Дома посвящаю свободное время изучению голландского. Иногда катаемся на велосипедах в ближайший лес. Муж частично перешел на удаленку (пару раз в неделю ездит в офис). Кому-то, наоборот, настоятельно рекомендовали не появляться в офисе и даже организовали доставку рабочих мониторов домой. Больших запасов продуктов мы не делали, закупались примерно на две недели, чтобы реже выходить в магазин. Голландцы находят отдушину в домашних делах: ухаживают за садом, делают весеннюю уборку, мелкий ремонт. В мобильных приложениях для соседей и группах в фейсбуке люди предлагают помощь с покупками для тех, кто не может выйти из дома. Ситуация в мире, конечно, беспрецедентная и максимально странная. До сих пор не верится, что все это происходит. Стараюсь не поддаваться панике, но не отказываюсь от чтения новостей, потому что все меняется очень быстро и не хочется быть в бункере. Больше всего пугает неопределенность. У меня отменилась поездка в Россию, и теперь я даже представить не могу, когда увижусь со своими родными.

ОАЭ

Полина, живет в Дубае, работает на себя, переехала из Краснодарского края в 2010 году

— Карантин ввели только в садиках и школах с начала марта. На этой неделе закрыли площадки, бассейны, развлекательные комплексы, клубы. Некоторых работников отправили трудиться из дома. В целом все спокойно, в супермаркетах есть туалетная бумага и гречка. Сегодня власти закрыли границы — въехать в страну теперь нельзя. Какая атмосфера? Все нормально, все есть и будет хорошо.

США

Светлана, живет в Даблине, штат Калифорния. Работает удаленно, переехала в США из Краснодара в 2011 году.

— В семи провинциях Калифорнии — Contra Costa, Marin, San Mateo, Alameda, Santa Clara, San Fancisco, Sonoma на сегодняшний день объявлен режим shelter in place — жители должны оставаться дома и отложить все несрочные дела. Все бары и развлекательные заведения закрыты. Школьники переведены на домашнее обучение онлайн. Дополнительные занятия и кружки закрыты. Некоторые секции — например, моя старшая дочь ходит на балет, — начали предлагать онлайн-классы. Детские сады, в которых меньше двенадцати детей, все еще открыты. Рестораны открыты с ограничениями — можно брать еду на вынос, но все сидячие места убраны. Все магазины открыты. Первое время был ажиотаж. Люди побежали скупать непортящиеся продукты и товары — туалетную бумагу, воду, антисептики, макароны, консервы. Было смешно видеть нетронутую секцию с фруктами и овощами. Сейчас людей в магазинах мало и большинство продуктов есть. Но антисептики и медицинский спирт все равно в дефиците. При всех этих ограничениях, никакого принуждения к выполнению правил нет. Большинство восприняли распоряжение серьезно и соблюдают рекомендованный распорядок и социальную дистанцию — все встречи с друзьями отменены, все праздники, парады, забеги, концерты и прочие мероприятия отменены. Но я не видела ни одной полицейской машины, которая бы контролировала карантин. Насколько мне известно, штрафов за несоблюдение режима карантина тоже нет. Когда мы ходим на прогулки с детьми, люди улыбаются, но переходят улицу, чтобы не поравняться с нами.

Для нас изменилось немногое. Мой муж и я работаем в IT-стартапах. До вируса я ездила в офис в Сан-Франциско два раза в неделю и остальное время работала из дома. Сейчас полностью из дома. Мой муж работает удаленно все время. Отменились все IT-конференции, но работа продолжается. Что касается налогов, платежей, страховок и кредитов. C 12 апреля в США введено National Emergency. Эта декларация позволяет президенту принимать необходимые меры для урегулирования сложившейся ситуации, а также освобождает бюджет в $50 млрд для борьбы с вирусом. Все больницы переводятся в режим чрезвычайной ситуации и должны быть готовы к большому количеству зараженных. В Америке существует tax season — люди платят налоги раз в год за весь год до 15 апреля. В этом году Налоговая служба (IRS) переносит эту дату на 15 июля. Кроме того, губернатор Калифорнии принял executive order, который запрещает владельцам собственности до 31 мая выселять съемщиков, даже если они не платят аренду . Многие поставщики коммунальных услуг также приняли мораторий на приостановку подачи услуг из-за неоплаты. В это тяжелое время не каждый может позволить себе работать из дома. Многие люди потеряют доход из-за вируса и многие из этих людей квартиросъемщики. Нужно понимать, что в США законы о съеме квартиры отличаются от российских и стоимость аренды жилья в Калифорнии очень высокая. Как правило, владельцы жилья — это большие квартирные комплексы, а не обычные жители как в России. Это распоряжение защищает арендаторов от потери крыши над головой. Планируется дополнительная материальная помощь от государства. На данный момент обсуждается вопрос о материальной помощи всем взрослым американцам в размере $1000 — $2000. Так что скоро возможно мы получим чек от казначейства.

Норвегия

Елена, живет в Кристиансанде, домохозяйка, переехала из Краснодара в 2009 году

— У нас тотальная изоляция. Все общественные заведения закрыты. На 14-дневный карантин садятся все, кто приезжает из других стран, либо общался с зараженными. Все продовольственные магазины работают в нормальном режиме, в магазин ходить можно, но многие пользуются интернет-доставкой. Рекомендуется пользоваться перчатками или антибаками в магазине и держать дистанцию в 1 метр. Продуктов хватает, редко когда чего не бывает. Государство обязалось выплатить 20-дневную зарплату всем работающим. Кредитную ставку понизили до 1%, что делать с налогами, пока думают, но будут что-то делать. На дачу за пределами своего региона больше ездить нельзя. За нарушение — 15 тыс. крон [чуть более 100 тыс. рублей по курсу на 20 марта, — Юга.ру] штрафа или 10 дней в тюрьме.

Австралия

Влада, живет в Канберре, работает на госслужбе и преподает в университете, переехала из Краснодара в 2004 году

— В Австралии пока приняли довольно мягкие меры, но все меняется ежедневно. На сегодня запрещены собрания людей больше 100 человек. Остановлено практически все авиасообщение. Возвращающиеся из-за границы австралийцы должны самоизолироваться на 2 недели. Про санкции за нарушения пока слышала только теоретические разговоры. Но в супермаркетах ряды с туалетной бумагой начала патрулировать полиция. Было несколько драк. Некоторые университеты перешли на удаленное обучение. Большинство организаций сейчас поощряют работу из дома, но не закрыли полностью офисы. Школы открыты. В качестве обоснования наш премьер-министр выдвигает теорию, что если закрыть школы, то будет всплеск заболеваний у пожилых людей, которым придется сидеть с внуками, пока родители на работе. Многие родители не понимают, почему всем австралийцам рекомендовали социальное дистанцирование, а дети продолжают тусить в школе. Многие считают, что принятые меры недостаточны. Тут надо отметить, что Скотт Моррисон это премьер-министр, который в разгар пожаров в Австралии улетел с семьей отдыхать на Гавайи. В Австралии сейчас у власти консервативная партия, для которой исторически важна только экономика и больше ничего.

Магазины открыты, но в больших супермаркетах пустуют полки с самой востребованной продукцией, в том числе мясные отделы. Больницы пока не начали переполняться. Австралия позади Италии примерно на две-три недели. Начинают открываться drive-through клиники. Тестируемый должен быть за рулем и без пассажиров. Экономические последствия рецессии еще не сказались, но уже понятно, что они будут. Правительство планирует ряд мер, чтобы смягчить ситуацию. Ключевая процентная ставка и так была низкая, но сейчас опущена почти до нуля (0,25%).

В обществе я вижу два типа реакции. Одних бодрит неизвестность, все происходящее воспринимается как развлечение. Другие, наоборот, находятся в глубоком отрицании, что что-то достойное обсуждения вообще происходит.

Великобритания

Мария, живет в Саттон-Колдфилде, домохозяйка, переехала из Краснодарского края в 1996 году

— В магазинах люди скупили туалетную бумагу и консервы. Зачем всем столько бумаги, непонятно. Но мы тоже купили пару упаковок. А консервы нравятся детям. Они же в обычной жизни их не часто ели. А теперь просят вечером, дай консерву. Отменили ярмарки, но кафе открыты. Ездили на выходных за продуктами в Бирмингем, супермаркеты работают. Людей на улицах много. Гуляют почти как обычно. Соседи сказали, что правительство хочет, чтобы все просто переболели. По телевизору, вроде, «наш» Борис так сказал. Мы такого не слышали. Но больницу от посещений на днях закрыли. То есть, пускают туда только по сильной необходимости. Школы закрыли, но дети играют в футбол на площадке. Полиция никого не гоняет. Просто иногда подходят, измеряют температуру приборами. Непонятно, зачем тогда закрывали школы. Родители многие взяли отпуск, просто чтобы пересидеть с детьми. К соседям вернулись дети из Лондона и Бирмингема. У них в университетах тоже все отменили, раздали много заданий и отправили на домашнее обучение. Многие общественные заведения, музеи, галереи и так далее заявили, что билеты будут действовать до конца года. То есть, если из-за вируса они закрылись, то когда все закончится, можно по этим билетам посетить заведение позже. Если говорить, как к эпидемии относится общество, то 50/50. Половина говорит, что это все — ерунда, и не такое переживали. Половина — критикует правительство за игнорирование требований ВОЗ. Работодатели готовы отправить домой сотрудников, если можно работать из дома, а если работа не предполагает такого варианта, то только за свой счет и то с огромным нежеланием. Еще много спекуляций на тему Брексита. Его противники сейчас говорят, что теперь мы должны ставить экономику выше человеческих жизней, потому что решили жить отдельно от Европы. Другие считают, что если бы не вышли из Евросоюза, то позже за наш счет бы начали восстанавливать Италию. А теперь пусть немцы восстанавливают. Их ослабление для нашей экономики — большой плюс. Да, кстати, тут все уже решили, что Италия — банкрот. О Греции так же говорят. И радуются в глубине души, что немцы это все не потянут. В общем, Англия остается Англией, всем интересен не коронавирус, а кто и как из него выскочит. Про Россию говорят мало, в основном, про нефть и войну с Саудовской Аравией, а не про вирус.

Швейцария

Виктория, живет в Хильтерфингене, работает преподавателем языковых курсов, переехала из Краснодара в 2003 году

— Карантин правительство объявило вечером в пятницу 13 марта, он будет действовать три недели. Но «звоночки» были уже с начала месяца, хотя в тот период в Европе еще не происходило ничего особенного, и большинство относилось к этому скептически, говорили: «Да что такого, это же просто грипп». Работа, занятия в школах до этого дня проходили в абсолютно обычном режиме. Поменялось все очень резко. Если в пятницу вечером еще все жили обычной жизнью, сидели в кафе и барах — хотя уже тогда всюду висели плакаты о том, чтобы люди не скапливались, не приближались друг к другу, — то уже на выходных улицы опустели, а многие заведения закрылись. С 17 марта закрылись вообще все кафе, рестораны и магазины, которые не связаны с продуктами жизненной необходимости. Те фирмы, которые могут организовать работу онлайн, перевели сотрудников на хоум-офис. Границы тоже закрыли. Мы же еще и транзитная республика — поезда ходят через нас из Италии, Франции, Германии, Австрии. Выходить рекомендуют только по необходимости — за продуктами, в аптеку. Держаться на достаточном расстоянии друг от друга. В магазинах, которые продолжают работать, на кассах установили защитное стекло. Перед входом нужно продезинфицировать руки, внутри — соблюдать дистанцию; на входе выдают талончик с номером, чтобы не набивалось много людей. На кассе просят меньше говорить с сотрудниками, платить по возможности картой, все продавцы в перчатках. Дефицита продуктов, конечно, нет, но частично разбирают какие-то товары — на следующий день после объявления карантина смели, например, туалетную бумагу, нас это тоже не обошло. Также нет овощей и фруктов, которые шли к нам из Италии. В ночь после объявления карантина руководство языковой школы, где я преподаю, разослало письма, что с понедельника, 16-го, мы не работаем (хотя это частная организация). Сотрудникам пообещали не в полном объеме, но выплатить зарплату, с формулировкой, что ценят нас и понимают, что должны о нас заботиться и в беде нас не оставят. По ТВ много сюжетов о том, как страдает бизнес. У швейцарской авиакомпании, например, простаивает 80% самолетов, обсуждается, кто это будет компенсировать. То же касается и железной дороги, и автобусных парков, которые сокращают частоту передвижений, потому что нет клиентов. Также обсуждают огромный ущерб заведений и частных компаний, сейчас власти решают, как можно это компенсировать. Госучреждениям компенсации, конечно, гарантируют. Но и частные фирмы просят власти войти в их положение. Школьникам на время карантина раздали нужные учебники, каждый день у них проводится онлайн-классный час. Домашние задания раздают по СМС и почте. Дети такой ситуации, конечно, удивлены, но и в то же время рады тому, что можно не ходить в школу. Тем более погода у нас стоит отличная. Хотя от одной одноклассницы сына прозвучало: «Такое чувство, что война началась». Детсады тоже закрыли. Но так как для многих родителей, кто должен выходить на работу, это стало неожиданным, эту неделю сады еще продолжали работать, чтобы была возможность найти тех, кто будет присматривать за детьми. Муж работает в такси, у них начальство сократило рабочее время. А так как зарплата напрямую зависит от этого, их попросили подписать бумагу, чтобы в конце месяца государство частично компенсировало эту разницу. Я хожу на два хора, там также отменили репетиции. Один из хоров церковный, нам уже объявили, что отменяется пасхальное богослужение. В целом в кирхе отменили все службы и мероприятия. Даже на похороны ввели ограничения : кладбище находится на территории кирхи, и если раньше после похорон человека сразу отпевали в церкви, то сейчас туда никого не пускают, разрешают лишь ограниченное время провести на улице после погребения, максимум 20 минут. По городу появились объявления от нескольких общественных и волонтерских организаций, которые предлагают помощь пожилым людям в снабжении продуктами, лекарствами и т. п., чтобы они не выходили на улицу. Знаю также, что дома престарелых закрыли для посетителей, а внутри них постояльцам не разрешают особо собираться и контактировать — они сидят по своим комнатам. И, конечно, грустят, потому что остается из развлечений телевизор, по которому почти один негатив. В Швейцарии инфицировано около 3 тыс. человек, умер 21 человек. На помощь медперсоналу собираются направить санитарные войска, которые сейчас мобилизуют и будут инструктировать. Многие по-прежнему не согласны с тем, что стоило отправлять на карантин вообще все население. Мол, раз пожилые люди самые подверженные, их и стоило изолировать. Настроения разные — кто-то паникует, кто-то спокойно ко всему относится. Лично у меня появилось время навести порядок в саду, на домашние дела. Судя по соседям, они заняты тем же самым. Страха, паники нет.

Израиль

Саша, живет в Иерусалиме, работает дома.

— Выходить из дома разрешается только в случае необходимости: на работу, за продуктами и лекарствами, за медицинской помощью и в других крайних случаях. Запрещено посещение парков, детских площадок, пляжей, бассейнов, библиотек, музеев, заповедников и других общественных мест. Разрешаются только семейные выходы из дома с детьми и выгул собак. Запрещено проведение любых кружков, в том числе частных, для любого числа участников. Разрешается проводить спортивные занятия на открытом воздухе при участии не более пяти человек, которые будут находиться на расстоянии двух метров друг от друга. Не следует принимать в доме гостей и посещать родственников и друзей. Пожилым людям и людям любого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется покидать дом. Не рекомендуется в период действия новых распоряжений посещать дантистов. Курьерам следует оставлять пакеты у дверей. На рабочем месте сохранять дистанцию в два метра. Закрыт въезд для иностранных граждан. Минздрав также призывает ездить в лифте только по одному, избегать использования общественного транспорта (по этому поводу вскоре будут опубликованы отдельные указания). Разрешается совершать десятиминутные прогулки в уединенных местах. Запрещено проведение любых международных мероприятий, форумов, конференций в Израиле. Граждане Израиля, которые принимали участие за границей в международных мероприятиях, должны будут соблюдать домашний карантин в течение 14 дней. Объявляется полный запрет на выезд из Израиля для всех сотрудников системы здравоохранения. Запрещены массовые мероприятия с аудиторией более 5 тыс. человек. Тем, кто вернулся из-за границы в последние две недели, запрещается участвовать в мероприятиях численностью более 100 человек. Людям старше 60 лет и хроническим больным (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гипертония, респираторные заболевания) рекомендуется воздерживаться от посещения общественных мест и возможного общения с теми, кто недавно вернулся в страну.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху: 1. Мы вводим цифровые меры по борьбе с нарушениями карантина на государственном уровне (включая слежку).

2. Государственный сектор переходит на режим чрезвычайной работы, включая муниципальную власть. Это значит что до 80% работников отправятся в ранний пасхальный отпуск, кроме работников, которые нужны стране в этой чрезвычайной ситуации.

3. Частный сектор призывают сократить работающих в офисах на 70%. То есть перевести сотрудников на работу по сменам или работу из дома. Это касается всех бизнесов, кроме тех, в которых работает до 10 человек и они могут работать в 2х-метровой дистанции друг от друга.

4. Общественный транспорт продолжает работу, однако с изменениями, которые будут отдельно опубликованы. Минфин: 1. Вводится двухнедельная задержка оплаты НДС, разрешается задержать оплату воды, битуах-леуми, электричества и муниципального налога для бизнесов.

2. Самозанятые в кризисных секторах экономики могут получить грант на поддержание (детали будут опубликованы министерством).

3. Создается фонд поддержки малых и средних бизнесов — 8 млрд шекелей. + 5 млдр шекелей на льготы для малых бизнесов.