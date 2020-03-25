На Кубани проверку на коронавирус прошли 5 тыс. человек, из них 232 госпитализированы

В министерстве здравоохранения Краснодарского края 25 марта сообщили о 232 госпитализированных с подозрением на коронавирус

Пандемия коронавируса в мире была объявлена 11 марта. Спустя два дня стало известно о первом инфицированном COVID-19 в Краснодарском крае. После этого в регионе ввели режим повышенной готовности.

По данным на 19 марта было известно о 136 госпитализированных с подозрением на коронавирус, 23 марта в минздраве сообщили, что в медицинские организации края госпитализированы 193 человека, накануне таких было 217, а 25 марта их число увеличилось до 232. При этом 101 из них находится в стационаре.

Под наблюдением в поликлиниках значатся 3 тыс. 296 человек. Всего проведено 5 тыс. 98 лабораторных исследований, сообщили 25 марта в пресс-службе минздрава Кубани. Официально на Кубани заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у 9 человек.

Между тем, по данным администрации Краснодарского края, в больницах региона сейчас на стационарном лечении с диагнозом внебольничная пневмония находятся 1 тыс. 594 пациента.

Отметим, что еще в феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, «что основной тяжелой формой нового коронавируса является пневмония».