На Кубани проверку на коронавирус прошли 5 тыс. человек, из них 232 госпитализированы
В министерстве здравоохранения Краснодарского края 25 марта сообщили о 232 госпитализированных с подозрением на коронавирус
Пандемия коронавируса в мире была объявлена 11 марта. Спустя два дня стало известно о первом инфицированном COVID-19 в Краснодарском крае. После этого в регионе ввели режим повышенной готовности.
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По данным на 19 марта было известно о 136 госпитализированных с подозрением на коронавирус, 23 марта в минздраве сообщили, что в медицинские организации края госпитализированы 193 человека, накануне таких было 217, а 25 марта их число увеличилось до 232. При этом 101 из них находится в стационаре.
Под наблюдением в поликлиниках значатся 3 тыс. 296 человек. Всего проведено 5 тыс. 98 лабораторных исследований, сообщили 25 марта в пресс-службе минздрава Кубани. Официально на Кубани заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у 9 человек.
Между тем, по данным администрации Краснодарского края, в больницах региона сейчас на стационарном лечении с диагнозом внебольничная пневмония находятся 1 тыс. 594 пациента.
Отметим, что еще в феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, «что основной тяжелой формой нового коронавируса является пневмония».
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Накануне, отчитываясь перед президентом мэр Москвы и глава рабочей группы по противодействию распространения коронавирусной инфекции Сергей Собянин заявил, что сейчас в России нет точных данных по заразившимся COVID-19. По мнению Собянина, динамика распространения коронавирусной инфекции остается высокой и «серьезная история разворачивается».
«Мы видим, что достаточно много людей находятся у себя дома, просто не тестируются. Кто приехал из-за рубежа, кто может себе позволить — сидят у себя на дачах, в квартирах, на самоизоляции, чувствуют себя хорошо, и слава богу, пусть находятся. Но реально тех, кто болен, — их значительно больше», — заявил Собянин.
Он также попросил главу государства поручить губернаторам жестко контролировать ситуацию с коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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