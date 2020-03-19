В Геленджике госпитализировали спортсмена с подозрением на коронавирус

В Геленджике 18 марта госпитализировали спортсмена, который приехал на курорт на сборы

В оперативном штабе Краснодарского края по борьбе с коронавирусом рассказали, что в Геленджике госпитализирован спортсмен с подозрением на коронавирус. Он приехал на курорт на сборы, а ранее находился в очаге заражения.

Медики поместили его в больницу и изолировали в стерильном боксе. Сейчас врачи ждут результаты анализов. Специалисты нашли всех людей, которые с ним контактировали. Это 14 человек, 3 из них изолированы в боксы с признаками ОРВИ, 11 — на карантине.

По данным паблика «Телетайп Краснодар», речь идет о велогонщике из Румынии, который приехал на сборы в Архипо-Осиповку.