В Геленджике госпитализировали спортсмена с подозрением на коронавирус
В Геленджике 18 марта госпитализировали спортсмена, который приехал на курорт на сборы
В оперативном штабе Краснодарского края по борьбе с коронавирусом рассказали, что в Геленджике госпитализирован спортсмен с подозрением на коронавирус. Он приехал на курорт на сборы, а ранее находился в очаге заражения.
Медики поместили его в больницу и изолировали в стерильном боксе. Сейчас врачи ждут результаты анализов. Специалисты нашли всех людей, которые с ним контактировали. Это 14 человек, 3 из них изолированы в боксы с признаками ОРВИ, 11 — на карантине.
По данным паблика «Телетайп Краснодар», речь идет о велогонщике из Румынии, который приехал на сборы в Архипо-Осиповку.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 18 марта в России официально зарегистрировали 147 случаев заражения, один из них — в Краснодарском крае. По последним данным, всего в мире заразились более 218,8 тыс. человек, выздоровели более 84 тыс., умерло более 8,8 тыс. заболевших.
Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из Италии. На следующий день в регионе ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием более тысячи человек. Позже власти понизили предельно возможное число участников массовых мероприятий с 1 тыс. до 100 человек.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
Все материалы по теме:
Читайте также
Концертные залы и театры Краснодара отменили все события из-за коронавируса
Но кое-где еще можно посмотреть на искусство