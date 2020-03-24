В российских регионах предложили ввести карантин для пенсионеров

24 марта мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести карантин для пожилых людей во всех регионах России. В столице эта мера начнет действовать с 26 марта

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. К 24 марта в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом и более 398,1 тыс. случаев в мире.

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23 марта Сергей Собянин обратился к москвичам с просьбой оставаться дома из-за угрозы коронавируса. «Милые мои москвичи старшего поколения, мамы и папы, дедушки и бабушки, мое сегодняшнее обращение в первую очередь к вам. Я думаю, что оно может вам не понравиться и даже вызвать внутренний протест. Но прошу поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас. Вы очень дороги нам», — написал мэр Москвы в своем блоге. Столичные власти объявили, что с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим .

Для тех, кто соблюдает карантин: Памятка (ее можно повесить в подъезде) и рекомендации по самоизоляции

«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу. Также прошу пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости», — обратился к пенсионерам Собянин.

Компенсация за соблюдение самоизоляции составит 4 тыс. рублей . Из них 2 тыс. выплатят авансом, а остальная сумма — после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения. При этом операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у людей, находящихся на домашнем режиме.

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На следующий день во время совещания с Владимиром Путиным Собянин предложил ввести карантин для пенсионеров во всех крупных городах России . Депутат Госдумы Ярослав Николов прокомментировал RT возможность введения в регионах режима самоизоляции для пенсионеров.

«Каждый регион должен оценивать, насколько это необходимо. Региональные власти должны внимательно посмотреть, оценить и ни в коем случае не должны бояться принятия таких мер», — заявил Нилов.

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