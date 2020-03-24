В России зарегистрировали уже 495 случаев заражения коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия

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К 24 марта количество зараженных коронавирусом на территории России увеличилось до 495, за сутки прибавилось 57 человек

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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На момент публикации новости известно о более 387,3 тыс. зараженных в мире. Умерли 16,7 тыс. человек, выздоровели почти 102 тыс. зараженных.

В России 23 марта было зарегистрировано 438 заболевших. Однако к 24 марта их число увеличилось еще на 57 человек. Оперативный штаб сообщил о новых случая заболевания коронавирусом в 14 регионах.

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Как написал RT, 28 заболевших были обнаружены в Москве, 5 — в Санкт-Петербурге, 4 — в Воронежской и Свердловской областях, 3 человека заболели в Башкортостане, 2 — в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и в Приморском крае. Еще по одному случаю заражения зафиксировали в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, а также в Чечне и Татарстане.

Всего на данный момент в России известно о 495 заболевших коронавирусом.

В Краснодарском крае сейчас зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением на Кубани находятся почти 2 тыс. человек. С 13 марта в регионе действует режим повышенной готовности. С 19 марта прием граждан приостановила мэрия Краснодара, а с 23 марта в виртуальный формат приема обращений граждан перешла и администрация края.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

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Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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