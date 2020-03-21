Главврач московской спецбольницы рассказал, на сколько коронавирус может задержаться в России и что делают медики
Портал Юга.ру публикует выдержки из интервью журналиста Антона Красовского с московским врачом Денисом Проценко о ситуации с коронавирусом в России
Юга.ру писали, что RT выпустил интервью с главврачом московской клинической больницы № 40 Денисом Проценко, куда отправляют людей с подозрением на коронавирус.
Доктор рассказал, как могут развиваться события с пандемией дальше и ответил на вопросы о самом вирусе. К моменту публикации материала, видео набрало более 770 тыс. просмотров. Ниже — самые интересные ответы врача по версии Юга.ру.
— Когда закончится эпидемия коронавируса?
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— Если мы пойдем по китайскому сценарию, я надеюсь, что это все закончится в мае-июне. Но если мы пойдем по итальянскому сценарию, будем считать сентябрь хорошей историей. Если ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 пойдет по тому же сценарию, что и эпидемия атипичной пневмонии, то уже к апрелю-маю.
— Мы видим, как, скажем, в той же Италии или в Китае эпидемия развивалась по экспоненте. Понимаем ли мы, что здесь, в России, тоже так будет?
— Честно скажу, что пока ситуация не развивается по экспоненте. Драконовские меры в плане отработки контактов, изоляции и так далее, которые были приняты в Москве, позволяют эту экспоненту сдерживать.
— Какая клиническая картина болезни?
—Лихорадка, сухой кашель. Для тех пациентов, которые у нас в итоге были COVID-положительными, — это всегда высокая температура, но она может падать. Сама по себе. Либо на фоне однократного приема парацетамола. Мы наблюдаем, но не лечим их, несмотря на то что они COVID-положительные. А тяжелая форма — это сочетание лихорадки, кашля, появление одышки. И очень тревожный признак — снижение напряжения кислорода в артериальной крови. Это происходит потому, что очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение, и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь. От этого возникает компенсаторная одышка.
—Почему коронавирус лечат «Калетрой» — антиретровирусным препаратом, который используется для лечения ВИЧ/СПИДа?
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— Все дело в накопленном зарубежном опыте, в первую очередь китайском. Когда началась пандемия, лечение было хаотичным. Кого-то лечили блокаторами нейроамидазы, кому-то давали антиретровирусные препараты. И увидели, что в группе пациентов, которых лечили «Калетрой», не произошло никакого конфликта интересов с другими препаратами. В нашей стране такая история с COVID, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а с коронавирусом. Также нужно рассказывать о том, насколько важно избегать контактов со своими пожилыми родителями, обеспечивая при этом за ними надлежащий уход. О том, как важно мыть руки, проветривать помещения.
— В Москве 19 марта умерла первая пациентка. Ей было 79 лет. У нее предполагали COVID, были сопутствующие заболевания — диабет второй степени, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность и даже мочекаменная болезнь. От чего она умерла?
— Женщина была пожилым пациентом, и ухудшение наступило из-за нарушения сердечного ритма. Хроническая сердечная недостаточность декомпенсировалась на фоне аритмии. Какой удельный вклад здесь внес коронавирус — это дискуссионный вопрос.
— Есть два сценария борьбы с коронавирусом — итальянский и английский. Итальянский предлагает всех посадить на карантин и таким образом прекратить распространение вируса, английский — посадить на карантин только стариков, а все остальные должны выработать популяционный иммунитет.
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— Моя основная претензия к английскому сценарию заключается в том, что пожилым людям не всегда, к сожалению, можно привезти пакет с едой и туалетной бумагой, настроить Skype и прочее. Часть из них — лежачие пациенты, пациенты с плохим реабилитационным потенциалом, после перенесенного инсульта. За ними необходим соответствующий уход. Английский сценарий не дает ответа на вопрос, как с этим быть.
— Почему остановилась эпидемия в Ухани?
— Думаю, потому что там тоже были очень жесткие карантинные меры.
— Что мы рекомендуем людям делать сейчас?
— Три вещи. Не паниковать. Следовать инструкциям, которые публикуют официальные медицинские власти. И беречь пожилых людей.
— Допустим, у меня начинается першение в горле. Я могу сдать тест на коронавирус?
— Тест на коронавирус нужен группе высокого риска. Если першит в горле, температура, необходимо самоизолироваться. Если вы находитесь в постоянном контакте с людьми, то смысла сдавать его нет. Допустим, вы молодой человек, и в итоге подтвердился коронавирус, но он протекает бессимптомно. Что делать? Изолироваться.
Коронавирус — это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.
На момент публикации новости в мире известно о 275,401 тыс. случае заражения, 88,109 тыс. случаев выздоровления и 11,401 тыс. умершем из-за коронавируса. В России число инфицированных к 20 марта выросло до 253.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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