Главврач московской спецбольницы рассказал, на сколько коронавирус может задержаться в России и что делают медики

Портал Юга.ру публикует выдержки из интервью журналиста Антона Красовского с московским врачом Денисом Проценко о ситуации с коронавирусом в России

Юга.ру писали, что RT выпустил интервью с главврачом московской клинической больницы № 40 Денисом Проценко, куда отправляют людей с подозрением на коронавирус.



Доктор рассказал, как могут развиваться события с пандемией дальше и ответил на вопросы о самом вирусе. К моменту публикации материала, видео набрало более 770 тыс. просмотров. Ниже — самые интересные ответы врача по версии Юга.ру.

— Когда закончится эпидемия коронавируса?

— Если мы пойдем по китайскому сценарию, я надеюсь, что это все закончится в мае-июне. Но если мы пойдем по итальянскому сценарию, будем считать сентябрь хорошей историей. Если ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 пойдет по тому же сценарию, что и эпидемия атипичной пневмонии, то уже к апрелю-маю.

— Мы видим, как, скажем, в той же Италии или в Китае эпидемия развивалась по экспоненте. Понимаем ли мы, что здесь, в России, тоже так будет?

— Честно скажу, что пока ситуация не развивается по экспоненте. Драконовские меры в плане отработки контактов, изоляции и так далее, которые были приняты в Москве, позволяют эту экспоненту сдерживать.

— Какая клиническая картина болезни?

—Лихорадка, сухой кашель. Для тех пациентов, которые у нас в итоге были COVID-положительными, — это всегда высокая температура, но она может падать. Сама по себе. Либо на фоне однократного приема парацетамола. Мы наблюдаем, но не лечим их, несмотря на то что они COVID-положительные. А тяжелая форма — это сочетание лихорадки, кашля, появление одышки. И очень тревожный признак — снижение напряжения кислорода в артериальной крови. Это происходит потому, что очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение, и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь. От этого возникает компенсаторная одышка.

—Почему коронавирус лечат «Калетрой» — антиретровирусным препаратом, который используется для лечения ВИЧ/СПИДа?

— Все дело в накопленном зарубежном опыте, в первую очередь китайском. Когда началась пандемия, лечение было хаотичным. Кого-то лечили блокаторами нейроамидазы, кому-то давали антиретровирусные препараты. И увидели, что в группе пациентов, которых лечили «Калетрой», не произошло никакого конфликта интересов с другими препаратами. В нашей стране такая история с COVID, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а с коронавирусом. Также нужно рассказывать о том, насколько важно избегать контактов со своими пожилыми родителями, обеспечивая при этом за ними надлежащий уход. О том, как важно мыть руки, проветривать помещения.

— В Москве 19 марта умерла первая пациентка. Ей было 79 лет. У нее предполагали COVID, были сопутствующие заболевания — диабет второй степени, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность и даже мочекаменная болезнь. От чего она умерла?

— Женщина была пожилым пациентом, и ухудшение наступило из-за нарушения сердечного ритма. Хроническая сердечная недостаточность декомпенсировалась на фоне аритмии. Какой удельный вклад здесь внес коронавирус — это дискуссионный вопрос.

— Есть два сценария борьбы с коронавирусом — итальянский и английский. Итальянский предлагает всех посадить на карантин и таким образом прекратить распространение вируса, английский — посадить на карантин только стариков, а все остальные должны выработать популяционный иммунитет.

Читайте также: На Кубани волонтеры будут доставлять пожилым людям еду и лекарства во время пандемии коронавируса

— Моя основная претензия к английскому сценарию заключается в том, что пожилым людям не всегда, к сожалению, можно привезти пакет с едой и туалетной бумагой, настроить Skype и прочее. Часть из них — лежачие пациенты, пациенты с плохим реабилитационным потенциалом, после перенесенного инсульта. За ними необходим соответствующий уход. Английский сценарий не дает ответа на вопрос, как с этим быть.

— Почему остановилась эпидемия в Ухани? — Думаю, потому что там тоже были очень жесткие карантинные меры.

— Что мы рекомендуем людям делать сейчас? — Три вещи. Не паниковать. Следовать инструкциям, которые публикуют официальные медицинские власти. И беречь пожилых людей.

— Допустим, у меня начинается першение в горле. Я могу сдать тест на коронавирус?

— Тест на коронавирус нужен группе высокого риска. Если першит в горле, температура, необходимо самоизолироваться. Если вы находитесь в постоянном контакте с людьми, то смысла сдавать его нет. Допустим, вы молодой человек, и в итоге подтвердился коронавирус, но он протекает бессимптомно. Что делать? Изолироваться.