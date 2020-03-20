Врач рассказал, когда коронавирус может уйти из России

Главврач больницы в Коммунарке, куда кладут людей с подозрением на коронавирус, Денис Проценко назвал сценарии развития ситуации с эпидемией в России

«Я смотрю то, что происходит в мире, и есть несколько сценариев. Если мы пойдем по китайскому сценарию, я надеюсь, что это все закончится в мае-июне. Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — цитирует специалиста RT .

О коронавирусе стало известно в январе, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышках пневмонии от неизвестного возбудителя в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

На момент публикации новости известно о 251 тыс. случае заражения вирусом в мире, выздоровело 87 тыс. человек, умерло — более 10 тысяч. В Краснодарском крае зарегистрированы три случая заболевания, но на территории региона находятся только два заболевших. Всего в России к 20 марта зарегистрировано 253 случая заболевания, выздоровевших — 12.