Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253

По данным на 20 марта за последние сутки в России зарегистрировано 54 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

54 новых случая зарегистрированы у граждан РФ в девяти регионах, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией. 33 случая зарегистрированы в Москве, шесть — в Якутии, по четыре — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два — в Кировской и Новосибирской областях, по одному — в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

Ко вчерашнему вечеру число заболевших составляло 199 человек, три их них зафиксировали в Краснодарском крае.

Большинство заболевших прилетели из европейских стран. Среди заболевших есть двое несовершеннолетних.

Круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми они летели, установлен. Большинство находятся дома в режиме самоизоляции, некоторые в стационарах под наблюдением врачей.

За весь период выписаны 12 выздоровевших человек: девять граждан России, двое граждан КНР и один гражданин Италии.

Обновляемую карту распространения коронавируса в России можно посмотреть на TJ.