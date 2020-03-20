Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
По данным на 20 марта за последние сутки в России зарегистрировано 54 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Ко вчерашнему вечеру число заболевших составляло 199 человек, три их них зафиксировали в Краснодарском крае.
54 новых случая зарегистрированы у граждан РФ в девяти регионах, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией. 33 случая зарегистрированы в Москве, шесть — в Якутии, по четыре — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два — в Кировской и Новосибирской областях, по одному — в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.
Большинство заболевших прилетели из европейских стран. Среди заболевших есть двое несовершеннолетних.
Круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми они летели, установлен. Большинство находятся дома в режиме самоизоляции, некоторые в стационарах под наблюдением врачей.
За весь период выписаны 12 выздоровевших человек: девять граждан России, двое граждан КНР и один гражданин Италии.
Обновляемую карту распространения коронавируса в России можно посмотреть на TJ.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. На момент публикации новости в мире известно о 246,2 тыс. случаев заражения вирусом, уже выздоровело 86 тыс. человек, умерло более 10 тысяч.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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