Россия начала тестировать вакцину против коронавируса. А что в Китае, США, Италии?

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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В России 20 марта начались испытания вакцины против коронавируса. Портал Юга.ру разобрался, каким еще странам удалось продвинуться в разработке препаратов против COVID-19

Коронавирус — это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань.

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В январе китайские ученые расшифровали генетический код вируса и поделились информацией с мировым научным сообществом. После этого многие страны приступили к разработке вакцины.

По информации британской газеты The Guardian, над разработкой вакцины трудятся около 35 компаний в мире, и по крайней мере в четырех из них есть прототипы, которые уже тестировали на животных.

«Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после того, как была передана генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение», — подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве 18 марта.

В каких странах начались испытания вакцины?

В Китае вечером 16 марта вакцина против коронавируса, которую разработала команда академика Чэнь Вэя, была одобрена китайскими властями для клинических испытаний, сообщило Центральное телевидение Китая. По информации журналистов, команда академика прибыла в Ухань 26 января и приступила к разработке прототипов вакцин против коронавируса.

В США Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и биотехнологическая компания Moderna разработали вакцину и 18 марта объявили о начале клинических испытаний на людях. Теперь ученые наберут 45 добровольцев, которые будут в течение года получать по две инъекции вакцины одной и той же дозы с интервалом в 28 дней. Сами дозы будут различаться. По результатам исследования станет ясно, насколько вакцина безопасна, вырабатывает ли они иммунитет к вирусу, а также будет подобрана оптимальная дозировка, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз NIAID.

В Италии 18 марта Министерство здравоохранения одобрило испытание вакцины, разработанной компанией Takis, на животных. Тестирование препарата начнет в течение недели, сообщило агентство ANSA. Если исследование принесет удовлетворительный результат, первые тестирования на людях будут возможны уже осенью.

А что в России?

20 марта на сайте Роспотребнадзора опубликовали информацию о том, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали шесть прототипов вакцины от коронавируса. Ученые приступили к тестированию вакцин на лабораторных животных, включая приматов. По итогам исследования будут выявлены наболее безопасные и действенные прототипы, определены состав, доза, способ введения будущей вакцины.

Предполагается, что внедрение вакцины от коронавируса будет возможно в четвертом квартале 2020 года.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8 (918) 677-49-89 (управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

На момент публикации материала, в мире известно о 244,6 тыс. случаях заражения вирусом, уже выздоровело 86 тыс. человек, умерло — более 10 тысяч.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

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