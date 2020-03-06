Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 10 человек

Краснодарский край, Вся Россия

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В оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией 6 марта сообщили о шести новых случаях болезни, зарегистрированных у россиян

В декабре 2019 года Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань от неизвестного возбудителя. По состоянию на 6 марта количество заразившихся коронавирусом по всему миру достигло 100 тыс. 330 человек, умерло — 3 тыс. 408, выздоровели 55 тыс. 753 человек.

За последние сутки в России зарегистрировали шесть новых случаев коронавирусной инфекции у россиян: пять в Москве и один в Нижнем Новгороде, сообщил ТАСС со ссылкой на данные оперштаба.

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Состояние пациентов удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме, написал RT. Отмечается, что все заболевшие в последние две недели посещали Италию.

Сейчас все заболевшие госпитализированы, выясняется, с кем они контактировали, их обследуют и отправят под медицинское наблюдение.

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На сегодняшний день, по официальным данным, в России зарегистрировано десять случаев коронавирусной инфекции: семь — у граждан России, два — у граждан Китая и один — у гражданина Италии.

В оперштабе также сообщили, что первых двух человек, граждан Китая, у которых в России обнаружили коронавирус, уже выписали. Также выписаны трое россиян, которые находились на карантине на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии.

Ожидание и реальность:

Отметим, что в связи с угрозой коронавируса минздрав Кубани перешел в режим повышенной готовности. Сейчас в регионе с подозрением на кронавирус находятся 70 человек. За каждым из них наблюдают, а информация ежедневно поступает в оперативный штаб при администрации Краснодарского края.

Коронавирус Медицина Эпидемии

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