В России за сутки выявили еще 4 случая заражения коронавирусом

7 марта стало известно о новых случаях заражения россиян коронавирусной инфекцией

Вспышки новой коронавирусной инфекцией начались в декабре 2019 года. По состоянию на 7 марта количество заразившихся коронавирусом по всему миру достигло 102 тыс. 472 человек , умерло — 3 тыс. 491, выздоровели 57 тыс. 463 человека.

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По данным на 6 марта в России было зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество заболевших в стране составляло 10 человек.

7 марта в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией рассказали, что за сутки в России зарегистрировали еще четырех заболевших: трех в Липецке и одного в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС.

Установлено, что все они посещали Италию в последние две недели. Пациенты были госпитализированы в инфекционные боксы, определен круг лиц, с которыми они общались. Их также поместят под медицинское наблюдение.

По данным штаба, на сегодняшний день в стране 14 человек заболели коронавирусной инфекцией. Из них 11 являются гражданами России .

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