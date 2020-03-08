За сутки коронавирусом заразились еще трое россиян

В России 8 марта зарегистрировали три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19

О новой коронавирусной инфекции стало известно в декабре 2019 года. По состоянию на 8 марта 2020 года количество заразившихся по всему миру достигло 107 тыс. 559 человек , умерло — 3 тыс. 648, выздоровели 60 тыс. 637 человека.

В России до 6 марта было зарегистрировано всего четыре случая заболевания коронавирусом. А 6 марта федеральный оперативный штаб сообщил о шести новых случаях заражения. Через сутки количество заболевших увеличилось на четыре человека.

К 8 марта выявили еще трех заболевших россиян, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.

Это граждане из Московской, Калининградской и Белгородской областей. Все они посещали Италию в последние две недели. Заболевших госпитализировали в инфекционные боксы.

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Таким образом, по данным штаба, по состоянию на 8 марта в России зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом . Ни одного случая летального исхода от COVID-19 в стране не зарегистрировано.

При этом, двое граждан Китая, диагноз которым был поставлен в конце января, и один житель Москвы уже выписаны с выздоровлением.

Отметим, что в официальную статистику по России не вошли заболевшие россияне с лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине у берегов Японии. Их выписали 8 марта из больницы в Казани с выздоровлением.