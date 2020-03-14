В России коронавирусом заболели 59 человек

Девять новых случаев выявили в Москве, один — в Подмосковье, один — в Петербурге, два — в Кемеровской области, еще один — в Калининградской области, сообщили 14 марта РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, всего в России зафиксировали 59 заболевших. Из них 56 случаев Covid-19 зафиксировали у граждан России, два — у китайцев, один — у итальянца.

Все больные в последние две недели были в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Всех, кто с ними контактировал, поместили под наблюдение, сообщили RT.