В России коронавирусом заболели 59 человек
В России за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 14 человек
Девять новых случаев выявили в Москве, один — в Подмосковье, один — в Петербурге, два — в Кемеровской области, еще один — в Калининградской области, сообщили 14 марта РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, всего в России зафиксировали 59 заболевших. Из них 56 случаев Covid-19 зафиксировали у граждан России, два — у китайцев, один — у итальянца.
Все больные в последние две недели были в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Всех, кто с ними контактировал, поместили под наблюдение, сообщили RT.
Как писали Юга.ру, 12 марта стало известно, что в регионе выявили один случай заражения коронавирусом. Житель Приморско-Ахтарского района вернулся из итальянской Вероны, почувствовал себя плохо и его госпитализировали. Сейчас на Кубани 343 человека находятся под наблюдением из-за коронавируса.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Накануне глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности и запрете массовых мероприятий.
Всего случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 114 странах. К 14 марта в мире заболели более 148 тыс. человек, умерли — 5,5 тыс., выздоровели — более 72 тыс. человек.