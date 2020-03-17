За сутки коронавирус в России нашли еще у 21 человека. Теперь COVID-19 зарегистрирован у 114 россиян

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 17 марта провел совещание с членами правительства. На заседании, в частности, обсуждалась ситуация с распространением коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала на совещании, что, по данным на 17 марта, в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом. По ее словам, 104 случая — «завозные», остальные заразились вирусом на территории страны. При этом 109 больных переносят заболевание в легкой форме, написал RT.

Рекомендации Роспотребнадзора:

По данным оперштаба, новые случаи заражения выявлены в Москве и Московской области, а также в Самарской, Калининградской, Архангельской, Тверской, Нижегородской, Калужской, Тамбовской, Пензенской, Свердловской и Ярославской областях, в Татарстане, Хакасии и Красноярском крае.

Отметим, что днем ранее было известно о 93 случаях заражения коронавирусом в России. В Краснодарском крае по-прежнему выявлен один случай заражения: 12 марта власти сообщили о том, что коронавирус был диагностирован у жителя Приморско-Ахтарского района, который вернулся из итальянской Вероны. Под наблюдением из-за коронавируса в регионе находятся 343 человека.

На совещании также выступил Владимир Путин. Он рассказал о мерах, которые будут приняты в стране в связи с угрозой коронавируса. В частности, в России будет разрешена продажа через интернет безрецептурных лекарств, увеличат зарплату медикам и обеспечат бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсами.

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Кроме того, Путин анонсировал выпуск в апреле первого портативного теста на коронавирус и попросил работодателей предоставить сотрудникам с детьми возможность удаленной работы или создание гибкого графика.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. К моменту публикации новости всего в мире коронавирус выявили у 185 тыс. человек, умерли 7,3 тыс. заболевших, выздоровели 80 тыс. инфицированных.

Владимир Путин Здравоохранение Коронавирус Медицина Правительство Эпидемии

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