На Кубани 343 человека находятся под наблюдением из-за коронавируса

Всего с начала 2020 года обследовали 1 тыс. 761 прибывшего из других стран, сейчас под наблюдением находятся 343 человека. В Роспотребнадзоре Кубани уточнили, что среди них заболевших нет.

Напомним, 12 марта стало известно, что в регионе выявили один случай заражения коронаврусом. Житель Приморско-Ахтарского района вернулся из итальянской Вероны, почувствовал себя плохо и его госпитализировали. Сейчас состояние мужчины удовлетворительное, симптомов и температуры нет. Медики наблюдают за теми, с кем контактировал заболевший, сообщили в пресс-службе администрации края.