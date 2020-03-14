На Кубани 343 человека находятся под наблюдением из-за коронавируса
Минздрав и роспотребнадзор края обследуют людей, прибывших из стран-очагов коронавируса
Всего с начала 2020 года обследовали 1 тыс. 761 прибывшего из других стран, сейчас под наблюдением находятся 343 человека. В Роспотребнадзоре Кубани уточнили, что среди них заболевших нет.
Напомним, 12 марта стало известно, что в регионе выявили один случай заражения коронаврусом. Житель Приморско-Ахтарского района вернулся из итальянской Вероны, почувствовал себя плохо и его госпитализировали. Сейчас состояние мужчины удовлетворительное, симптомов и температуры нет. Медики наблюдают за теми, с кем контактировал заболевший, сообщили в пресс-службе администрации края.
«Карантин устанавливается на 14 дней. На этот период, люди, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидобстановкой должны находиться дома. Ежедневно к ним приходят медики, осматривают, измеряют температуру тела», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Всего в карантинную зону входят семь стран: Германия, Испания, Италия, Корея, Франция, Китай и Иран.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Накануне глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности и запрете массовых мероприятий.
Всего случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 114 странах. К 14 марта в мире заболели более 147 тыс. человек, умерли — 5,5 тыс., выздоровели — более 71 тыс. человек.