«Краснодарский каннибал» Бакшеев получил 12 лет колонии строгого режима

«Суд приговорил Бакшеева к 12 годам и 2 месяцам колонии строго режима. Также назначено амбулаторное лечение у психиатра, пока не отпадет необходимость. Приговор не вступил в силу. Бакшеев будет подавать апелляцию», — расскпзала порталу Юга.ру адвокат Юлия Федотова.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, Бакшеева признали вменяемым. У него выявили признаки психического расстройства, не исключающие его вменяемость.

Как сообщали Юга.ру, 27 июня прокуратура потребовала 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима для Бакшеева. Ему вменяли ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших).

В сентябре 2017 года Дмитрий Бакшеев со своей супругой Натальей и новой знакомой выпивал в заброшенном доме в районе краснодарского авиаучилища. Женщины поссорились, и Бакшеев по требованию жены убил ее соперницу, а затем расчленил тело. Его задержали после того, как дорожные рабочие нашли телефон, на котором были селфи Бакшеева с фрагментами человеческого тела, а на территории училища обнаружили ведро с частями тела мертвой женщины. В квартире Бакшеевых нашли замороженные останки убитой.

В сентябре 2018 года года Наталью Бакшееву признали вменяемой. Коллегия присяжных заседателей 4 февраля решила, что женщина виновна и не заслуживает снисхождения, а 27 февраля суд приговорил ее к десяти годам колонии общего режима за подстрекательство к убийству.