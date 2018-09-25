В Краснодаре дело подозреваемой в каннибализме Натальи Бакшеевой направили в суд

В Краснодаре СК завершил расследование уголовного дела в отношении Натальи Бакшеевой, которую обвинили в подстрекательстве к убийству женщины

По версии следствия, 8 сентября 2017 года муж и жена вместе с новой знакомой выпивали в заброшенном доме в районе улиц Гастелло и Дзержинского. Они познакомились со спутницей в тот же день. Женщины поссорились и Бакшеева потребовала от мужа Дмитрия убить новую знакомую — тот в силу характера и психологического состояния был под влиянием супруги. Мужчина достал из рюкзака нож и нанес новой знакомой два удара в область груди. Потом он расчленил ее тело, частично оставил фрагменты на месте, спрятав, частично забрал. Позже он сделал селфи с некоторыми фрагментами тела. Телефон Бакшеева с этими фотографиями 11 сентября 2017 года нашли дорожные рабочие.

В общежитии, где жили Бакшеевы, следователи нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе. На кухне были фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. Генетическая экспертиза показала, что изъятые образцы принадлежат убитой женщине.

Бакшеева поместили в специализированное лечебное учреждение из-за опасного инфекционного заболевания. Он находится там до сих пор.