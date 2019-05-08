Юрист усомнился в адекватности приговора жене «краснодарского каннибала» Наталье Бакшеевой

Через несколько дней дорожные рабочие нашли телефон со фотографиями, а на территории училища обнаружили ведро с частями тела погибшей. В их квартире Бакшеевых нашли замороженные останки убитой.

Напомним, по версии следствия, 8 сентября 2017 года супруги Наталья и Дмитрий Бакшеевы выпивали с новой знакомой в заброшенном доме в районе авиаучилища. Женщины поссорились и Бакшеева потребовала, чтобы муж убил ее оппонентку. Он зарезал женщину, а позже сделал селфи с фрагментами тела.

Аванесян рассказал порталу Юга.ру, женщину осудили за подстрекательство, тогда как само подстрекаемое лицо еще не было осуждено за убийство. При этом обе стороны не отрицают свою вину.

«Это дело должно было быть открытым. Но его засекретили. Все построено на каких-то предположениях. Бакшееву осудили за подстрекательство в убийстве еще до того, как ее мужа признали убийцей. Сначала нужно доказать вину убийцы, а только потом — вину подстрекателя. И после этого их судить вместе как соучастников», — пояснил юрист.

По словам Аванесяна, Бакшеевой вынесли приговор только на основании показаний, которые она и ее муж давали в самом начале расследования при дежурном адвокате.

«Прокурор утверждает, якобы она сказала одну фразу: "Убей ее". И он ее убил. Это те показания, которые они давали в самом начале дела. Они свою вину не признают. Нет свидетелей. Нет никаких доказательств того, что она эту фразу сказала», — сказал адвокат.

Аванесян уточнил, что показания Бакшеева фигурируют в деле его жены как обвинительные, но по делу Бакшеевой в суде его не допросили. Между ними не провели очную ставку. Хотя мужчина по этом делу проходил свидетелем. Его не допрашивали по разным причинам, в том числе болезни.

Юрист добавил, что Бакшееву тоже пока не допрашивали по делу ее мужа.