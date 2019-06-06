К суду по делу «краснодарского каннибала» Бакшеева не допустили его адвоката
В Краснодаре 6 июня адвоката не пустили на суд по делу обвиняемого в убийстве женщины Дмитрия Бакшеева
По версии следствия, в сентябре 2017 года Дмитрий Бакшеев со своей супругой Натальей и новой знакомой выпивал в заброшенном доме в районе краснодарского авиационного училища. Женщины поссорились, и Бакшеев по требованию жены убил ее соперницу, а затем расчленил тело. После задержания он стал фигурантом дела по статьям об убийстве и надругательстве над телом умершей, его супругу обвинили в подстрекательстве к убийству.
В мае стало известно, что краснодарский адвокат Алексей Аванесян взял под защиту Бакшеева, чье дело слушается в Прикубанском районном суде. По словам юриста, в обвинительном заключении нет ни одного доказательства вины его подзащитного, а в документах есть несостыковки.
4 июня в своем фейсбуке Аванесян заявил, что приехал в СИЗО к Бакшееву и тот рассказал ему, что 20 мая без ведома адвоката состоялось судебное заседание.
«Назначено оно было, кстати, на 6 июня, о чем судья Карасева Л.Г. сообщила мне лично. Когда она узнала, что у меня соглашение, то сказала, что знакомиться с делом не даст и вопрос о моем участии будет ей решен именно 6 июня. Таким образом, судья, зная, что у подсудимого есть защитник (ордер я приложил, когда подал письменное заявление об ознакомлении с делом), досрочно и тайно от меня провела заседание. В то утро, со слов Дмитрия, в конвойную комнату Прикубанского суда пришла помощница судьи и стала требовать подписать бумагу об отказе от адвоката Аванесяна. Когда Дмитрий отказался, то в дело ввели еще одного адвоката по назначению. От прежнего он также отказался. Уже по прибытию в изолятор к подсудимому снова нырнули (на этот раз опер ФСИН) и, как и прежде, стали требовать подписать отказ от моих услуг. Но и тогда Дмитрий не стал подписывать эту бумажку», — рассказал юрист.
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6 июня суд не допустил Аванесяна к защите подсудимого, сославшись на то, что интересы бывшего свидетеля юриста противоречат интересам Бакшеева.
«Прокурор утверждал, что раз свидетель назван им свидетелем обвинения, то, значит, он таки обвиняет. Логика! Также гособвинитель просил суд сделать мне замечание за то, что я назвал озвученные ею доводы домыслами. Ну а как еще назвать ее утверждение о том, что адвокат Аванесян, если допустить его в процесс, займет позицию, противоречащую интересам подсудимого», — возмутился адвокат.
Как сообщали Юга.ру, Дмитрия Бакшеева задержали в сентябре 2017 года после того, как дорожные рабочие нашли телефон с фотографиями, а на территории училища обнаружили ведро с частями тела погибшей. В квартире Бакшеевых нашли замороженные останки убитой.
В сентябре 2018 года года Наталью Бакшееву признали вменяемой. Коллегия присяжных заседателей 4 февраля решила, что женщина виновна и не заслуживает снисхождения, а 27 февраля суд приговорил ее к десяти годам колонии общего режима.
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