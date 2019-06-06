К суду по делу «краснодарского каннибала» Бакшеева не допустили его адвоката

По версии следствия, в сентябре 2017 года Дмитрий Бакшеев со своей супругой Натальей и новой знакомой выпивал в заброшенном доме в районе краснодарского авиационного училища. Женщины поссорились, и Бакшеев по требованию жены убил ее соперницу, а затем расчленил тело. После задержания он стал фигурантом дела по статьям об убийстве и надругательстве над телом умершей, его супругу обвинили в подстрекательстве к убийству.

В мае стало известно, что краснодарский адвокат Алексей Аванесян взял под защиту Бакшеева, чье дело слушается в Прикубанском районном суде. По словам юриста, в обвинительном заключении нет ни одного доказательства вины его подзащитного, а в документах есть несостыковки.

4 июня в своем фейсбуке Аванесян заявил, что приехал в СИЗО к Бакшееву и тот рассказал ему, что 20 мая без ведома адвоката состоялось судебное заседание.

«Назначено оно было, кстати, на 6 июня, о чем судья Карасева Л.Г. сообщила мне лично. Когда она узнала, что у меня соглашение, то сказала, что знакомиться с делом не даст и вопрос о моем участии будет ей решен именно 6 июня. Таким образом, судья, зная, что у подсудимого есть защитник (ордер я приложил, когда подал письменное заявление об ознакомлении с делом), досрочно и тайно от меня провела заседание. В то утро, со слов Дмитрия, в конвойную комнату Прикубанского суда пришла помощница судьи и стала требовать подписать бумагу об отказе от адвоката Аванесяна. Когда Дмитрий отказался, то в дело ввели еще одного адвоката по назначению. От прежнего он также отказался. Уже по прибытию в изолятор к подсудимому снова нырнули (на этот раз опер ФСИН) и, как и прежде, стали требовать подписать отказ от моих услуг. Но и тогда Дмитрий не стал подписывать эту бумажку», — рассказал юрист.