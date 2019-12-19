Суд оставил без изменений приговор «краснодарскому каннибалу» Бакшееву
Решение суда по делу «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева 19 декабря вступило в силу
Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда 18 декабря рассмотрела апелляционную жалобу адвоката, который представляет интересы осужденного Дмитрия Бакшеева. Напомним, в июне его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телом умершего).
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Суд согласился с обвинительным приговором и оставил его без изменения — лишение свободы на 12 лет и 2 месяца в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Защитники Бакшеева не согласились с решением суда и планируют снова его обжаловать. Кроме того, суд отстранил от защиты одного из адвокатов осужденного — Алексея Аванесяна.
«Это дело — наилучший образец для понимания происходящего в российской правоприменительной системе. Хоть студентов на нем учи. Следующие шаги: ЕСПЧ, кассация, надзор. Мы используем все возможности, имеющиеся в российском законодательстве. Мы будем следить за ним [Бакшеевым — Юга.ру] и его состоянием здоровья. Он не один», — написала адвокат Юлия Федотова на своей странице в фейсбуке.
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Напомним, по версии следствия, в сентябре 2017 года Дмитрий Бакшеев по требованию жены Натальи убил и расчленил женщину, с которой супруги выпивали в заброшенном доме в районе краснодарского авиаучилища. Позже дорожные рабочие нашли телефон, на котором были селфи мужчины с фрагментами человеческого тела, а на территории училища обнаружили ведро с фрагментами тела женщины. В квартире Бакшеевых нашли замороженные останки убитой.
В сентябре 2018 года года Наталью Бакшееву признали вменяемой. Коллегия присяжных заседателей 4 февраля решила, что женщина виновна в подстрекательстве к убийству и не заслуживает снисхождения, а 27 февраля суд приговорил ее к десяти годам колонии общего режима.
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