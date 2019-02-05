Присяжные признали виновной подозреваемую в каннибализме Наталью Бакшееву

В Краснодаре судебная коллегия присяжных 4 февраля вынесла обвинительный вердикт Наталье Бакшеевой, которая стала фигуранткой дела об убийстве и расчленении человека

Заседание коллегии состоялось 4 февраля в Прикубанском районном суде Краснодара, оно проходило в закрытом режиме. Наталье Бакшеевой предъявили обвинение по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Подстрекательство к убийству). Присяжные единогласно признали ее виновной и не заслуживающей снисхождения, рассказала «Интерфаксу» представитель обвинения Наталья Каликанова. На 20 февраля назначено обсуждение последствий этого вердикта. В этот же день гособвинитель предложит наказание, сообщила 5 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, 8 сентября 2017 года Дмитрий и Наталья Бакшеевы выпивали с новой знакомой в заброшенном доме в районе краснодарского авиаучилища.

Женщины поссорились, после чего Бакшеева потребовала от мужа убить новую знакомую. После этого он ножом ударил женщину в грудь и расчленил ее тело. Позже мужчина сфотографировался с некоторыми фрагментами тела. Спустя несколько дней дорожные рабочие нашли телефон с фотографиями. На территории авиаучилища обнаружили ведро с останками женщины.