На Черноморском побережье шторм: в Анапе запретили купание, в Новороссийске повреждены пляжи
В Анапе запретили купание, в Новороссийске устраняют последствия шторма, а в Сочи ожидают ливни, грозы и смерчи
24 июля МЦУ Анапы сообщил, что в городе ввели запрет на купание в море из-за шторма и сильного донного течения. Власти попросили жителей и гостей курорта соблюдать осторожность.
Блогер Юрий Озаровский сообщил, что, несмотря на красный флаг, отдыхающие в Анапе, а также в Витязево, Джемете и Большом Утрише продолжают купаться. Туристов не пугают даже тягуны — сформировавшиеся потоки воды, которые могут унести человека далеко от берега.
Кроме того, Озаровский опубликовал видео, на котором видно, что течение унесло в море новый песок, которым власти восстанавливали пляжные территории, пострадавшие после ЧС в Керченском проливе.
В Анапе туристы фотографировались с выбросившимся на берег дельфином:
Также пресс-служба управления курортов и туризма Новороссийска сообщила о последствиях сильного шторма, который произошел в ночь на 24 июля.
Так, в Широкой Балке, Абрау, Южной Озереевке и Дюрсо пострадала пляжная инфраструктура. Специалисты уже убирают мусор и восстанавливают объекты, однако работы займут несколько дней.
О непогоде также предупредили гостей и жителей Сочи. По данным гидрометцентра, с 25 по 27 июля на территории курорта, а также в Сириусе ожидаются ливни с грозами, град и ветер до 22 м/с.
Уровень воды в реках может достичь опасных отметок, также не исключены сходы селей. Кроме того, на участке от Магри до села Веселого прогнозируется формирование смерчей над морем.
Как писали Юга.ру,до 26 июля на Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града.