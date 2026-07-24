На Черноморском побережье шторм: в Анапе запретили купание, в Новороссийске повреждены пляжи

В Анапе запретили купание, в Новороссийске устраняют последствия шторма, а в Сочи ожидают ливни, грозы и смерчи

24 июля МЦУ Анапы сообщил, что в городе ввели запрет на купание в море из-за шторма и сильного донного течения. Власти попросили жителей и гостей курорта соблюдать осторожность.

Блогер Юрий Озаровский сообщил, что, несмотря на красный флаг, отдыхающие в Анапе, а также в Витязево, Джемете и Большом Утрише продолжают купаться. Туристов не пугают даже тягуны — сформировавшиеся потоки воды, которые могут унести человека далеко от берега.

Кроме того, Озаровский опубликовал видео, на котором видно, что течение унесло в море новый песок, которым власти восстанавливали пляжные территории, пострадавшие после ЧС в Керченском проливе.