В Краснодаре историк бесплатно расскажет о старообрядчестве юга России

Старообрядчество — уникальное явление в российской истории и не просто совокупность религиозных течений, а целый пласт культуры. Все началось с церковной реформы патриарха Никона XVII века. В стране начали менять привычные веками традиции: вводили троеперстие вместо двоеперстия, исправляли тексты богослужебных книг, меняли крестные ходы. Это вызвало мощнейший протест и привело к расколу в обществе.

Главные направления движения делятся на поповцев (принимающих беглых священников или имеющих свою иерархию) и беспоповцев (отвергающих институт священства). Сегодня центральной организацией поповского направления является Русская Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ), которую возглавляет митрополит Корнилий.

Лекция пройдет 26 июля в книжном магазине «Чарли». Подробности можно уточнить у организаторов.