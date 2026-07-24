В Краснодаре историк бесплатно расскажет о старообрядчестве юга России
Музейный работник Саша Байдарик объяснит, какие формы приобретало старообрядчество в Российской империи (16+)
Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 26 июля лекцию «Старообрядчество юга России». Встречу проведет историк и музейный работник Саша Байдарик.
Программа:
- Что такое старообрядчество?
- Какие внутри него есть направления?
- В чем заключаются наиболее важные и главные отличия, появившиеся в церкви после реформ патриарха Никона?
- Почему последователи старого обряда на протяжении 250 лет преследовались главенствующей церковью?
- Какие формы приобретало старообрядчество в Российской империи и на ее юге конкретно?
- Какие были пути миграции представителей этой конфессии?
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Старообрядчество — уникальное явление в российской истории и не просто совокупность религиозных течений, а целый пласт культуры. Все началось с церковной реформы патриарха Никона XVII века. В стране начали менять привычные веками традиции: вводили троеперстие вместо двоеперстия, исправляли тексты богослужебных книг, меняли крестные ходы. Это вызвало мощнейший протест и привело к расколу в обществе.
Главные направления движения делятся на поповцев (принимающих беглых священников или имеющих свою иерархию) и беспоповцев (отвергающих институт священства). Сегодня центральной организацией поповского направления является Русская Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ), которую возглавляет митрополит Корнилий.
Лекция пройдет 26 июля в книжном магазине «Чарли». Подробности можно уточнить у организаторов.
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