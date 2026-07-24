На пляжах Анапы завершили отсыпку нового песка

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края https://t.me/opershtab23/16940
    © Скриншот из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края https://t.me/opershtab23/16940

На побережье Анапы завезли более 446 тыс. кубометров песка из спецкарьера. Большинство пляжей курорта уже получило одобрение Роспотребнадзора

24 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Анапе полностью завершили работы по отсыпке нового песка на береговой линии. Покрытие обустроили на участке побережья протяженностью около 12 километров. Всего на пляжные территории завезли свыше 446 тыс. кубометров песка.

Материал завозили из специализированного карьера. Власти заявляют, что он идентичен местному природному песку, а качество каждой партии перед укладкой проверяли.

Сейчас уже 97 пляжей Анапы получили от Роспотребнадзора разрешения на открытие. Проверку проходят еще семь прибрежных территорий.

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Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение. В море вылилось около 40 % от 9,2 тыс. тонн мазута. Основной удар пришелся на побережье Анапы. Росприроднадзор оценил ущерб экосистеме в 85 млрд рублей.

Восстанавливать пляжи с помощью нового песка начали в феврале 2026 года. Однако экологи, активисты и местные жители критикуют завозной материал. По их наблюдениям, он отличается от природного и при контакте с водой превращается в глину.

В июле 2026 года спутники зафиксировали новую утечку мазута из остатков корпуса танкера «Волгонефть-239», все еще лежащих на дне. На этом фоне партия «Яблоко» потребовала от надзорных ведомств обнародовать данные экомониторинга в районе Анапы.

Как писали Юга.ру, в Славянском районе Кубани обнаружили массовый мор рыбы и креветок. Мнения экологов и ученых о причинах разделились.

Анапа Курорты и туризм Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море

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