«Ощущение пустоты и страха». 7 историй продавцов из Краснодара, чьи товары сгорели на атакованных складах Wildberries

Продавцы краснодарского склада Wildberries, пострадавшего после атаки беспилотников в ночь на 22 июля, рассказали Юга.ру, сколько товаров потеряли, рассчитывают ли на компенсации и как планируют действовать дальше. Журналистка Юга.ру написала текст со слов краснодарцев. Проверить правдивость предоставленной информации невозможно.



Она также заметила, что после случившихся атак на склады Wildberries селлеры стали рекламировать себя в социальных сетях, ссылаясь на потери. Они предлагают помочь их бизнесу, купив остатки товара по сниженной цене. Действительно ли пострадали эти продавцы — тоже невозможно проверить. Валерия с марта 2022 года продает на Wildberries купальники собственного производства. До этого работала и продвигала товар через соцсети. На складе в Электростали 18 июля у нее сгорели около 30–50 пляжных комплектов. Остатки посмотреть невозможно — в личном кабинете они числятся как отсутствующие. За этот товар девушке перечислили всего около 3 тыс. рублей компенсации при розничной цене одного купальника 4–5 тыс. рублей. На складе в Краснодаре тоже находилось порядка 30–50 комплектов. Осталось всего 20. «Ситуация с «Честным знаком» ухудшила ситуацию. Селлерам нельзя ошибаться в кодах, потому что штраф за одну неправильно наклеенную позицию составляет 5 тыс. рублей. У меня была допущена ошибка — маркетплейс списал порядка 100 тыс. рублей за одну поставку. То есть я еще не продала товар, а уже потеряла деньги», — рассказала девушка. «Честный знак» — государственная система цифровой маркировки товаров. Работает в России с 2019 года. Задача системы — гарантировать, что каждый товар на полке подлинный и безопасный. Построена на уникальном коде Data Matrix, который наносится на каждый товар. Этот код — цифровой паспорт, который невозможно подделать. После принятия оферты от 7 июля Валерия решила, что больше не будет делать поставки на Wildberries. «На данный момент это нерешаемая проблема. На любом складе может произойти такая ситуация [как в Краснодаре и Электростали — прим. Юга.ру]. Сейчас распродаем остатки. Будем думать, что делать дальше», — добавила краснодарка. 7 июля Wildberries обновил оферту для продавцов, уточнив обстоятельства, при которых не будет возмещать селлерам стоимость утраченных или поврежденных товаров. В документе указано, что маркетплейс освобождается от ответственности при любых последствиях применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания военной техники.



Позже примеру Wildberries последовали Ozon и «Яндекс Маркет». Но есть у девушки и позитивные мысли — выйти на интернет-магазин Lamoda. «Я еще не уточняла, какие у них склады и как происходит сотрудничество. Но пока этот вариант кажется самым безопасным и светлым выходом. Узнала о пожарах в Электростали и Краснодаре из телеграм-каналов. Просто ужас, жалко погибших и пострадавших. После подписания оферты я морально попрощалась с деньгами», — подытожила Валерия.

Wildberries © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Роман сотрудничает с Wildberries больше четырех лет. На складе в Краснодаре у него сгорели товары примерно на 300 тыс. рублей. Собеседник отказался рассказать, что именно он продает. «Это сильно ударило по моему бизнесу. Я больше не буду работать с Wildberries, полностью перехожу на Ozon. Ждать компенсацию бессмысленно. Маркетплейс себя от нее оградил, а государство на компанию никак не влияет. В дальнейшем думаю работать с Wildberries не в России, а где-нибудь в Казахстане», — рассказал краснодарец. Ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко сообщил, что потери селлеров от атак БПЛА на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут составить порядка 100–120 млрд рублей, если объекты были полностью загружены и большая часть товаров сгорела. Эксперт отметил, что это только предварительная оценка стоимости. В нее не входит ущерб самим зданиям, дорогостоящему оборудованию, сортировочным линиям и IT-инфраструктуре, а также убытки от простоя и нереализованных продаж. Наталья четыре года продает эндуро-экипировку: джерси, защиту, шлемы [эндуро — класс мотоциклов, предназначенных для агрессивной езды по бездорожью и пересеченной местности — прим. Юга.ру]. Wildberries был для нее основным каналом реализации товаров. Сейчас девушка понимает, что чрезмерная зависимость от одного маркетплейса — серьезный риск. Девушка рассказала, что у нее и раньше случались проблемы с площадкой — товар на сумму около 1 млн рублей просто пропал на складе. Она пыталась решить вопрос через досудебную претензию, но Wildberries так ничего и не компенсировал. «О пожаре узнали утром из новостей — шок, потому что в личном кабинете еще несколько часов висели остатки как «активные». Потеряли примерно 1500 позиций почти на 4 млн рублей. У моих знакомых селлеров суммы еще выше. Это катастрофа для всего рынка мото- и спорттоваров», — рассказала краснодарка. За уничтоженный пожар на складе в Электростали девушка получила компенсацию 2,1 тыс. рублей при ущербе почти в 4 млн рублей. «Мы не понимаем методики расчета. Отправляли множество запросов в техподдержку — просили официальный отчет со статусом товара и формулой компенсации. В ответ приходят отписки вообще не по теме. Прозрачности нет», — рассказала Наталья. 22 июля глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что площадка приступила к начислению компенсаций продавцам, чьи товары пострадали в результате атаки беспилотников на склад в подмосковной Электростали. В компании не уточнили, по какой методике будут рассчитывать выплаты. Сейчас краснодарка готовит исковое заявление к Wildberries. Также она решила, что не будет грузить оставшийся товар на склады маркетплейса, потому что прилеты фиксируют и в других локациях компании. «Вывезти то, что еще сохранилось, с их складов тоже пока не представляется возможным — заявки не обрабатывают. Продажи фактически остановлены, все силы брошены на минимизацию последствий», — подытожила девушка.

© Фото magnific, сайт magnific.com

Виктория четыре с половиной года продает через Wildberries продукты. За первый год сотрудничества смогла сколотить неплохой капитал. Маркетплейс стал единственным делом, которое кормило семью. Не все было гладко. Однажды у нее после приемки «потерялись» товары на 1,5 млн рублей и так и «не нашлись». По словам девушки, поддержка маркетплейса, как правило, бездействует — присылает продавцам стандартные отписки, которые никому не помогают. Повышение комиссий привело к тому, что площадка забирает около 50% выручки (Ozon и «Яндекс Маркет» — 60%). «Участие в акциях добровольное, но если не участвовать, то товар находится на последних страницах тысяч товаров и не виден покупателям. А участие подразумевает цену, которая ниже себестоимости на 40—50%. Акции не подстраиваются под маржинальность определенного товара, все становятся равны — и те, у кого прибыль 4%, и те, у кого она 300%. Только вот цены на закупки товара растут, а люди не богатеют. В итоге продажи снизились до минимума, при котором мы теряем 40—50% от себестоимости», — рассказала Виктория.

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О пожаре на складе 22 июля девушка узнала, выглянув из окна. Сначала услышала сирены и сразу увидела огонь и столб дыма в 11 км от дома. «Ввиду недавних обстоятельств в Москве поняла, что горит склад Wildberries. Потом в пабликах начали появляться подтверждения. Прилет случился до сирен, но не уверена, что они бы помогли», — вспоминает девушка. На складе в Краснодаре было 900 наборов, это примерно на 1 млн рублей. На другом складе осталось еще 6000 наборов, аренда помещения обходится в 135 тыс. рублей ежемесячно. «Писали в поддержку, чтобы узнать, куда отгружать товары по ФБС [Fulfillment by Seller — схема работы, при которой товар хранится на собственном складе продавца — прим. Юга.ру], что делать с теми заказами, которые были отгружены и сгорели, — их ждут покупатели. Полноценных ответов не поступало. Из общения с другими селлерами понимаем, что ждать компенсацию можно, но это не 100% ущерба, а минимальные суммы (в среднем это 10–20%, у всех по-разному), которые будут получены с мыслью «Ну хоть что-то» и совершенно не изменят ситуацию в целом, никого не спасут», — рассказала краснодарка. На данный момент девушка отгружает товары со своего склада в сортировочный центр (СЦ). По ее словам, там круглосуточная очередь. «Если повезет, то час ожидания, а если нет, то можно и 12 часов стоять. Об этом мы пока что только слышали, не стояли больше часа. Но ввиду того, что это единственный способ продаж для селлеров, СЦ, очевидно, не справится с объемами нагрузок. Как жить дальше и чем заниматься, нам пока неизвестно. Очевидно, что с Wildberries история окончена по всем фронтам, пытаемся распродать остатки. А дальше… Нужны ли мы этой стране в целом? Когда будет просвет? Через 5–10 лет? Хочется жить, а не бояться. Тысячи людей лишились бизнеса, работы, дохода. Куда нам всем теперь? Ощущение пустоты, страха, неопределенности», — подытожила краснодарка. 23 июля селлеры сообщили, что начали получать компенсации от Wildberries после атак на склады. Размер выплат оказался в сотни раз меньше стоимости потерь. Люди не понимают, по каким критериям считаются суммы и поступит ли им что-то еще. Лилия продает женское нижнее белье. Это небольшое семейное дело, которое она начала четыре года назад. Практически сразу после запуска бренда она вышла на Wildberries, потому что на тот момент маркетплейс был для нее важным каналом продаж и помог быстрее познакомить покупателей с продукцией. По ее словам, на старте площадка действительно сыграла большую роль в развитии бренда. За первый год ей удалось не только выйти в плюс, но и разработать и запустить новые модели белья. Но со условия работы постепенно менялись. Продавцы столкнулись с ростом комиссий, увеличением стоимости логистики, рекламы и другими расходами. «Из-за высокой себестоимости нашей продукции сохранить приемлемую рентабельность было непросто. Для этого пришлось бы существенно повышать цены для покупателей, что для нас и не очень выгодно, и абсолютно неприятно. Отдельной сложностью стали случаи возврата нижнего белья. Мы сталкивались с ситуациями, когда покупатель забирал товар, после чего оформлялся возврат через службу поддержки маркетплейса [по закону женское белье надлежащего качества не возращается — прим. Юга.ру]. Даже в таких странных ситуациях мы оплачивали довольно высокую стоимость логистики. Я уж промолчу о вопросах гигиены», — рассказала девушка.

© Фото Лилии Штеклецкой

О пожаре на складе в Краснодаре Лилия узнала из новостей. До этого она уже столкнулась с потерей небольшой части товара на складе в Электростали. «Если честно, сначала было просто чувство опустошения. При этом одной из первых мыслей было даже не наше белье, а люди. Есть ли пострадавшие? Я подумала о том, сколько продавцов могли потерять значительную часть своего бизнеса и сколько рабочих мест может оказаться под угрозой. Особенно переживаю за небольшие компании и предпринимателей, которые работают с привлечением заемных средств», — продолжает краснодарка.

Пока ей сложно оценить точный объем утраченного товара — в личном кабинете остатки отображаются как отсутствующие. Девушку немного успокаивает лишь то, что значительную часть продукции она хранила на собственном складе. Себестоимость предположительно утраченного товара может составить около 100 тыс. рублей. «Однако дело не только в стоимости продукции. Некоторые ткани, из которых были изготовлены модели, сейчас уже недоступны. Поэтому часть ассортимента мы просто не сможем повторить. Кроме того, в эти товары уже были вложены значительные средства на рекламу, продвижение и развитие карточек. Поэтому оценить реальные убытки только стоимостью продукции невозможно», — объяснила селлерка. Девушка заявила, что пока не получила официальные комментарии от маркетплейса. На компенсацию она не рассчитывает из-за изменений условий оферты. Еще до атак на склады краснодарка постепенно смещала акцент в сторону собственных каналов реализации, поскольку работа через маркетплейс становилась менее рентабельной. Сейчас именно на них она и планирует сосредоточиться.

© Фото snowing, сайт magnific.com