Кубанский Фандорин. История Александра Пришельцева — легенды екатеринодарского розыска

В начале XX века столицу Кубани захлестывали жестокие ограбления, бандиты в масках жгли усадьбы и вырезали целые семьи, а обычные городовые лишь разводили руками. Все изменилось, когда в 1909 году уголовный сыск Екатеринодара возглавил Александр Пришельцев. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает историю гениального сыщика: как он создал кубанскую «Великолепную восьмерку», внедрял агентов под прикрытием и почему его имя на долгие годы было стерто из истории. В статье использованы материалы из книги Игоря Сирицы «Криминальный Екатеринодар. Книга 2: Александр Пришельцев, труженик уголовного сыска» , вышедшей в 2026 году в издательстве «Традиция». В ней автор через служебные будни Пришельцева показывает, каким был кубанский сыск в последние годы империи, когда уличная преступность набирала силу, а государственный порядок уже расшатывался. Невидимый фронт на улице Октябрьской Прогуливаясь по центру современного Краснодара, сверните на улицу Октябрьскую. На фасаде неприметного дореволюционного здания под номером 83 висит мемориальная доска. Сто с лишним лет назад эта улица называлась Посполитакинской, а за окнами именно этого дома бился пульс криминальных будней. Здесь располагался «мозговой центр» местной полиции — Екатеринодарское сыскное отделение.

Здание Екатеринодарского сыскного отделения, июль 2026 года © Фото Дениса Куренова, Юга.ру

В массовом сознании образ царского полицейского часто сводится к тучному, усатому городовому, который берет взятки борзыми щенками и спит на посту. Но Александр Петрович Пришельцев был человеком совершенно иной формации. Интеллектуал, стратег, тонкий психолог и мастер агентурной вербовки — он стал для Кубани кем-то вроде Эраста Фандорина и Шерлока Холмса в одном лице. Ему не повезло с эпохой: он оказался зажат между неповоротливой царской бюрократией и надвигающимся катком большевистского террора. Но то, что он успел сделать для безопасности нашего города, заслуживает сценария для остросюжетного блокбастера. Из нижегородского бунтаря — в кубанские приставы История талантливого полицейского парадоксально началась с… неподобающего поведения. Александр Пришельцев родился в 1873 году в Нижегородской губернии в семье мелкого чиновника. Будучи младшим и любимым ребенком, он рос своенравным. В 10 лет Сашу отдали в дворянский институт, но классическая учеба быстро пошла наперекосяк. Будущий шеф кубанского сыска регулярно получал взыскания за «невежливость, драки, ложь, дурное поведение в церкви и надоедливость». Учителей он изводил так, что из института его в итоге «попросили». Юношу перевели в мужскую гимназию, но и там он долго не продержался — в 17 лет, устав от родительского контроля, Александр бросил учебу и отправился в самостоятельное плавание.

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В 1892 году судьба забросила его в Тамбов. Молодого человека взяли в местную полицию канцелярским писарем. Перекладывать бумажки живому и дерзкому юноше было невыносимо скучно. Он буквально затерроризировал тамбовского полицмейстера просьбами перевести его «на землю» — туда, где есть настоящий риск и расследования. Начальство сдалось. Так Пришельцев оказался в глухом уезде под крылом Константина Старынкевича — легендарного исправника, обладавшего феноменальной памятью, бесстрашием и талантом читать людей как открытые книги. Именно там, мотаясь по пыльным деревням, разнимая крестьянские бунты и расследуя поджоги во время Первой русской революции 1905 года, Пришельцев прошел свою главную школу жизни.

Александр Пришельцев, 1914 год © Изображение находится в общественном достоянии

К 32 годам Александр Петрович пережил личную трагедию: он рано овдовел, оставшись с тремя малолетними детьми (младшей дочке было всего четыре года). Желая сменить обстановку и перебраться в более сытый край, он пишет прошение о переводе на Кубань. Осенью 1905 года он прибывает приставом в Тамань, а вскоре начальство перебрасывает крепкого профессионала в самое пекло — в хутор Романовский (сегодня это город Кропоткин). В то время это был крупнейший железнодорожный узел, куда стекались сезонные рабочие, аферисты, беглые каторжники и наемные убийцы со всего юга России. В Романовском Пришельцев научился выслеживать не просто пьяных дебоширов, а серийных убийц, искусно заметающих следы. Именно здесь Пришельцев распутал одно из своих первых громких дел — убийство болгарского торговца Якова Пешакова в октябре 1908 года. Купца нашли в собственной постели с перерезанным горлом, а его связанная жена утверждала, что в дом ворвались разбойники. Местная полиция уже готова была зафиксировать банальный налет, но Пришельцев обратил внимание на нестыковки в показаниях женщины и решил поговорить с ее пятилетней дочкой. Девочка бесхитростно сказала, что перед сном «дядя Миша пил водку с мамой». Зацепившись за эту деталь, пристав понял, что мать хорошо знала «грабителя», и выяснил, что ограбление было инсценировкой. Неверная супруга вместе со своим сообщником наняла профессиональных киллеров, чтобы избавиться от мужа и забрать его деньги. В начале 1909 года Пришельцева переводят в областной центр — Екатеринодар. «Великолепная восьмерка» в трущобах старого Екатеринодара Екатеринодар начала XX века был городом резких контрастов. По вымощенной булыжником Красной улице гуляли дамы в дорогих шляпках, звенели трамваи, сияли витрины шикарных гостиниц «Европейская» и «Гранд-Отель», а в ресторанах подавали устриц. Но стоило свернуть в сторону реки Кубани или Сенного базара — и вы оказывались в криминальном гетто. Грязные клоповники-ночлежки, лачуги, кабаки и притоны кишели маргиналами, профессиональными ворами и бандитами всех мастей. В сентябре 1909 года губернатор Михаил Бабыч назначает Пришельцева главой Екатеринодарского сыскного отделения.

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Если вы представляете себе кабинет начальника полиции как просторное помещение с кожаными креслами и картотеками, забудьте. Штаб-квартира кубанского сыска (тот самый дом по Посполитакинской) представляла собой ветхое арендованное здание с низкими потолками. Электричество сюда проведут только в 1916 году! Допросы опасных преступников велись при тусклом свете коптящих керосиновых ламп. Фотолаборатории не было, нормального отопления — тоже. Более того, из-за нищенского казенного жалованья Пришельцев был вынужден жить со своей новой женой и уже четверыми детьми прямо здесь же, в одной из семи комнат конторы. Буквально за тонкой стенкой от детской плакали вдовы убитых и кричали задержанные налетчики. Понимая, что обычные городовые в мундирах не очень полезны против организованной преступности, Пришельцев собирает свою команду. Он находит молодых, отчаянных и умных парней, которых автор книги Игорь Сирица называет кубанской «Великолепной восьмеркой».

Чины сыскного отделения и судебный следователь, разоблачившие шайку Полюндры. Сидят слева направо: сыщики Иван Жуковский, Леонтий Григонис, следователь Владимир Белоусов, начальник сыскного отделения Александр Пришельцев, сыщики Иван Тимошенко, Степа © Изображение находится в общественном достоянии

В нее вошли такие легенды местного сыска, как Леонтий Григонис (бывший армейский унтер-офицер), огромного роста крестьянский сын Степан Корж, отчаянный казак Иван Жуковский (он придет на смену Григонису), а также Иван Тимошенко, Михаил Гончаров, Иван Компанец, Михаил Вольский и Иван Ляхов. Они не носили униформу. Они работали «в партикулярном платье» (в гражданском). Переодеваясь в бродяг или торговцев, люди Пришельцева сутками сидели в засадах в воровских «малинах», выслеживали цели по железнодорожным билетам и бросались в рукопашную с вооруженными каторжниками. Именно этой крошечной команде, работавшей на одном голом энтузиазме, чутье и интуиции шефа, предстояло столкнуться с самыми кровавыми ОПГ в истории дореволюционного Екатеринодара. Охота на «дьяволов»: самые громкие дела Пришельцева Пока добропорядочные обыватели наслаждались спектаклями в Зимнем театре, на окраинах Екатеринодара и в окрестных станицах творился настоящий террор. Местная полиция не справлялась. И тогда за дело бралась команда Пришельцева. Загадка армянской ладанки и сахалинский каторжник Утром 17 февраля 1910 года на углу улиц Графской и Посполитакинской (в трех кварталах от сыскного отделения) в своей лавке была зверски вырезана семья персидскоподданного армянина Аршака Саркисова. Убиты были сам торговец, его беременная жена, 14-летняя прислуга и 5-летний сын Арам. Выжила лишь двухлетняя дочка, чудом спрятавшаяся под кроватью. Преступники перевернули дом вверх дном, но нашли всего 45 рублей.

Дом семьи Аршака Саркисова, июль 2026 года © Фото Дениса Куренова, Юга.ру

Пришельцев лично осматривал место бойни. Среди луж крови и раскиданных вещей его взгляд зацепился за одну деталь — разорванную детскую ладанку («гамаил») с армянской молитвой от болезней, сорванную с шеи мертвого мальчика Арама. Для сыщика это стало озарением. Пришельцев исходил из того, что любой армянин, даже самый отпетый уголовник, знал, что внутри такой бумажки нет ничего, кроме молитвы. Разорвать ее мог только тот, кто решил, что внутри зашиты деньги. Вывод Пришельцева был однозначным: преступники — не армяне. Подняв свою агентуру, сыскное отделение быстро вышло на след. За преступлением стояла банда беглого сахалинского каторжника Антона Полюндры (настоящее имя — Степан Мащенко). Сыщики Корж и Жуковский выслеживали их по всему краю, устраивая засады на съемных квартирах и в притонах. Самого главаря взяли в одной из гостиниц Екатеринодара тихо и без единого выстрела — он был настолько обескуражен внезапным появлением вооруженных людей в штатском, что не успел достать свои револьверы. Военный суд приговорил главарей банды к смертной казни через повешение. Ужас «факельщиков» Одновременно с этим Пришельцев гонялся за другой группировкой, прозванной журналистами «факельщиками». Эти налетчики действовали как в дешевом фильме ужасов: среди ночи они выбивали окна в зажиточных домах и врывались внутрь в жутких масках и с пылающими керосиновыми факелами в руках. Пока одни держали жертв под прицелом, другие пытали хозяев огнем, требуя выдать сбережения.

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Вожаком стаи был 50-летний Митрофан Бубырь — огромный, рыжебородый мужчина неимоверной физической силы. Он был неуловим. Пришельцев вычислил, что бандит скрывается в станице Кореновской, но при обыске дома тот словно растворился в воздухе. Оказалось, главарь «факельщиков» оборудовал под русской печью хитрый подземный тоннель, ведущий на соседнюю улицу! Но от Пришельцева было не уйти. Сыщики продолжили методично сужать круг и в итоге накрыли Бубыря и остатки его банды на тайной сходке в Выселках. Внедрение к «Степным дьяволам» Одним из самых серьезных вызовов для кубанского Фандорина стала группировка «Степные дьяволы». Это была настоящая армия — 75 вооруженных бандитов, действовавших на Кубани и Дону. На их счету числилось 27 разбоев и 47 убийств. «Дьяволы» не щадили никого: они заживо сжигали людей, обливая их керосином, и убивали младенцев на глазах у связанной матери (как это было с немецкой семьей колонистов Гиль). Пришельцев понимал: классические облавы здесь не сработают. И тогда он пошел на беспрецедентный шаг — вербовку и внедрение. Сыщик нашел образованного, интеллигентного человека с криминальным прошлым (бывшего военного писаря Никиту Светюху) и сделал его своим тайным платным осведомителем. Светюха блестяще сыграл роль специалиста по поддельным паспортам, втерся в доверие к главарям «Степных дьяволов» (братьям Михановым) и стал сдавать их Пришельцеву одного за другим. В результате спецоперации 64 активных члена банды оказались за решеткой. Судебный процесс 1913 года был настолько резонансным, что о нем писали газеты в Европе, а толпы зевак часами стояли в грязи у казарм Самурского полка, чтобы хоть одним глазком увидеть закованных в кандалы «дьяволов». Козни начальства и золотой портсигар Казалось бы, человека, который очистил регион от сотен преступников, должны были носить на руках. Но в реальности главным врагом Александра Пришельцева часто становилась не мафия, а собственное начальство. Полицмейстер Екатеринодара Дмитрий Захаров откровенно ненавидел начальника сыскного отделения. Он ревновал к его славе, ведь на фоне успехов сыщиков в штатском обычная полиция выглядела стадом неповоротливых статистов. Захаров постоянно плел интриги, писал на Пришельцева доносы губернатору Бабычу и обвинял его в неподчинении. Апогеем этого абсурда стало «Дело о золотом портсигаре». В 1910 году армянские купцы города, потрясенные быстрым раскрытием убийства семьи Саркисовых, решили отблагодарить сыщика. Они тайно скинулись и заказали в лучшем ювелирном магазине на улице Красной массивный золотой портсигар с дарственной гравировкой. Прознав об этом, Захаров потер руки: вот он, повод для увольнения! Полицмейстер обвинил Пришельцева в вымогательстве и лихоимстве (взятке) — статье, которая грозила ссылкой в Сибирь. К счастью, губернатор Кубани понимал подоплеку конфликта и спустил дело на тормозах.

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Пришельцев вообще раздражал многих чиновников своим подходом. Он терпеть не мог бюрократию. Он требовал выделять бюджеты на «штучных» секретных агентов, доказывая, что десяток осведомителей внутри криминального мира стоят сотни городовых на перекрестках. Либеральная пресса (газета «День») даже обвиняла его в том, что в сыскном отделении пытают арестантов, надевая им на головы «стальные обручи с винтами» — Пришельцеву приходилось отбиваться еще и от этих слухов, объясняя, что пустые признания, выбитые силой, в суде рассыпаются, а он работает с доказательствами. Жернова революции и стертое имя Изнурительная, нервная работа на износ не прошла даром. К 40 годам у Пришельцева обострилась язва желудка, появилась эмфизема легких. В 1914 году, накануне Первой мировой войны, его переводят на должность полицмейстера в Батум — важнейший портовый город на Черном море. Там он едва не погиб: во время обстрела Батума турецким крейсером «Гебен» тяжелый снаряд попал прямо в здание, где находилась квартира полицмейстера. Пришельцев выжил чудом, выйдя из дома буквально за пару минут до взрыва. А затем грянул 1917 год. Империя рухнула, а вместе с ней исчез и привычный мир кубанского Фандорина. Во время Гражданской войны Пришельцев возвращается в Екатеринодар. Чтобы прокормить семью, бывший дворянин, кавалер орденов и гроза преступного мира, устраивается работать чернорабочим и рассыльным в банк. Но большевикам быстро стало ясно: чтобы ловить преступников, нужны не матросы с маузерами, а профессионалы. Летом 1920 года новая власть, скрипя зубами, приглашает «бывшего царского сатрапа» на службу в советский уголовный розыск на должность помощника начальника следственного отдела. Вместе с ним на службу выходят и некоторые постаревшие герои «Великолепной восьмерки». Опыт Пришельцева был бесценен, но проработал он, увы, недолго. Весной 1921 года Кубано-Черноморская ЧК (чрезвычайная комиссия) раскрывает в Краснодаре белогвардейское подполье. Начинается зачистка всех бывших служащих царской полиции. В мае 1921 года фамилия Пришельцева навсегда вычеркивается из списков милиции. Что случилось с ним дальше? Официальных бумаг нет. Автор книги Игорь Сирица констатирует, что дальнейшая судьба сыщика неизвестна. Однако, учитывая масштабы репрессий ЧК против бывших служащих полиции в тот год, историки предполагают самое мрачное: скорее всего, жизнь Пришельцева оборвалась в расстрельных подвалах весной 1921 года.

«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»: Интервью с Игорем Сирица — автором книг об истории Екатеринодара